Grifols prepara la salida a bolsa de su negocio de Biopharma en Estados Unidos

Archivo - El CEO de Grifols, Nacho Abia, durante la junta general de accionistas de Grifols, a 5 de junio de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). El consejo de administración de Grifols vota en su junta general ordinaria de accionistas, en - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Grifols ha aprobado la salida a bolsa en el mercado estadounidense de una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en Estados Unidos mediante una oferta pública de venta (OPV).

El objetivo de esta operación es captar capital para "respaldar las prioridades estratégicas de la empresa, entre las que se incluyen la reducción de la deuda y la inversión en crecimiento en mercados donde está avanzando en sus proyectos de autosuficiencia", informa la compañía en un comunicado este martes.

La multinacional catalana ha asegurado que mantendrá la propiedad mayoritaria de este negocio y que la operación refuerza su visión de autosuficiencia, "siendo la única compañía estadounidense del sector que no depende de otros mercados".