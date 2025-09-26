Corporate y M&A.- Comienza este sábado la XVII edición de CiBRA para fusionar cine y literatura hasta el 8 de noviembre

TOLEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, ha presentado el cartel de su XVII edición, que rinde homenaje a la naturaleza y al cuidado y respeto por el Medio Ambiente. Esta cita cultural, ya consolidada en el panorama regional y nacional, se celebrará del lunes 27 de octubre al sábado 8 de noviembre.

En nota de prensa, la organización destaca que, por primera vez en sus diecisiete ediciones, en el cartel, aparece representada la figura del río Tajo junto a una parte de la ciudad.

En cuanto a la programación, destacan que volverá a fusionar cine y literatura y que se celebrará a caballo entre la capital de Castilla-La Mancha y la localidad toledana de La Puebla de Montalbán

En cuanto al cartel, la diseñadora e ilustradora castellanomanchega, Ana Sira, ha sido la encargada de su diseño. Un diseño que traslada hasta la playa de Safont, con el Alcázar de fondo y con Cortocircuito (la mascota del CiBRA), en la piel de Tarzán, como protagonista.

El estilo, inspirado en el cartoon clásico, pero con un toque contemporáneo, combina líneas sencillas y colores planos con detalles expresivos que buscan captar gestos y atmósferas cotidianas.

Un Festival, el CiBRA, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, y que, además, eleva en esta edición su apuesta por unir los grandes títulos cinematográficos del año con la literatura, dando un mayor protagonismo a destacados nombres de nuestras letras, tanto nacionales como internacionales.