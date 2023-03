Al Di Meola, Jazzmeia Horn y Marc Ribot, primeros nombres del cartel del Getxo Jazz 2023

La 46ª edición del festival se celebrará del 28 de junio al 2 de julio



BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 46 edición del Festival Internacional de Jazz de Getxo contará con el guitarrista Al Di Meola, uno de los grandes exponentes de la fusión con otros géneros y estilos; la vocalista Jazzmeia Horn, una de las cantantes más aclamadas de las nuevas generaciones jazzística; y Marc Ribot, uno de los guitarristas más creativos de la escena musical, según ha informado el Ayuntamiento.

Getxo Jazz se celebrará del 28 de junio al 2 de julio, y las entradas para los conciertos de pago, que tendrán lugar en Muxikebarri tras las actuaciones del Concurso de Grupos (21.00 horas), se pondrán a la venta el 2 de mayo en los canales habituales del Aula de Cultura.

Jazzmeia Horn (1991, Dallas) será la encargada de abrir el festival en la jornada inaugural. La artista norteamericana de origen africano se ha revelado en los últimos tiempos como una de las voces más prometedoras de la escena jazzística internacional.

Ganadora en 2015 del prestigioso concurso Thelonious Monk y en 2013 del Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, su reputación de artista emergente no tardó en llegar a Nueva York desde su Texas natal. Tras graduarse la New School for Jazz and Contemporary Music, comenzó a actuar como sidewoman para destacados músicos como Winard Harper, Junior Mance, Vincent Gardner, Mike Peter Bernstein, Johnny O"Neal, Vincent Herring, Frank Wess y Ellis Marsalis.

En 2017, lanzó su primer álbum, 'A Social Call', con el que fue nominada en los premios Grammy de 2018. En 2020 repetirá nominación, esta vez por su segundo trabajo, 'Love & Liberation'. Su tercer y último disco hasta la fecha es 'Dear Love", en el que queda patente la influencia de figuras como Nancy Wilson y Betty Carter, pero sin dejar de mirar al jazz del presente.

El 30 de junio, viernes, será el turno de Marc Ribot (1954, New Jersey), uno de los guitarristas más inventivos del jazz actual. Su música, siempre improvisada y experimental, desprovista de ataduras, muestra una especial predilección por la fusión con el rock crudo, directo y ruidoso.

En sus más de 40 años de carrera ha colaborado con grandes nombres como Tom Waits, Laurie Anderson, John Lurie, McCoy Tyner, Marianne Faithfull, Caetano Veloso, Norah Jones, Elvis Costello, T-Bone Burnett, David Sylvian y Marisa Monte. También ha tocado con grupos como The Jazz Passengers, Los Cubanos Postizos y The Lounge Lizards, además de colaborar regularmente con el gran John Zorn.

A Getxo llega con Ceramic Dog, el explosivo trío de free jazz y punk-funk que reúne también al bajista y multiinstrumentista Shahzad Ismaily y al baterista Ches Smith. Publicaron su primer álbum, 'Party Intellectuals', en 2008, al que luego seguirían 'Your Turn, en 2013', y 'YRU Still Here?', en 2018. En junio de 2021 presentan su último disco, 'Hope', y está previsto que su nuevo trabajo salga a la luz en junio de este mismo año.

AL DI MEOLA

El 1 de julio actuará Al Di Meola (1954, Jersey City; New Jersey), considerado como uno de los grandes virtuosos de la guitarra. Sus audaces búsquedas armónicas y rítmicas confieren a su música una personalidad muy singular que ha ido evolucionando progresivamente desde la interpretación vertiginosa hacia una sonoridad más sobria.

Estudió en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston y abandonó las aulas para unirse al quinteto de Barry Miles y en 1974 pasa a formar parte de la orquesta de Chick Corea y Stanley Clarke y dos años después comienza a colaborar con estrellas del jazz-rock como Jan Hammer, Steve Winwood, Jaco Pastorius y Mingo Lewis. A principios de los 80, junto con Paco de Lucía y John McLaughlin, forma un exitoso trío que gira por todo el mundo y graba el álbum 'Passion, Grace & Fire'.

A mediados de los noventa pone en marcha otro trío, junto al violinista Jean-Luc Ponty y el bajista Stanley Clarke, con el que publica el disco 'The Rite of Strings'. También ha colaborado con artistas de diferentes géneros, como Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Carlos Santana, Steve Winwood, Stevie Wonder, Jimmy Page y Steve Vai, entre otros.