Corporate y M&A.- El Festival EnClaves se despide en Castilsabás con la actuación del cuarteto aragonés de cuerda Muro Kvartet

HUESCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival EnClaves ha concluido con la actuación, en la ermita de El Viñedo de Castilsabás, del cuarteto de cuerda Muro Kvartet, con casi 160 asistentes. El dinamismo y el virtuosismo de la combinación de fusión y funk-folk de la formación aragonesa han sido la despedida a la programación de este festival, organizado por la Comarca Hoya de Huesca.

La actuación comenzó con Juan Zalba al violín y en solitario, interpretando una melodía triste a la que después se han añadido el resto de sus compañeros, Andrés Campos a la viola; Laura Sorribas al violonchelo; y Álex Prats al violín, ya dotando la canción de más energía y virtuosismo.

Después interpretaron 'Shine you no more de Danish String Quartet y Federico II', de Giovanni Sollima, melodías con muchas variaciones y en las que además de acariciar las cuerdas de sus instrumentos con cariño, melancolía y en ocasiones fuerza, también han utilizado estos como percusión en algunas canciones, involucrando siempre al público.

También sonó 'Samba y Sailor', de Vision String Quartet, con la técnica de pizzicato, que consiste en pellizcar las cuerdas. Juan Zalba y Andrés Campos, con violín y viola, respectivamente, tocaron 'Dirty Harry' de forma improvisada, ya que no estaba incluida en el programa de la actuación.

Tres canciones propias de su próximo disco dieron continuidad al repertorio, algunas todavía sin nombre, en las que han alternado tocar la viola y el violín de un modo similar al de una guitarra, con el modo más tradicional empleando el arco y apoyándolo sobre el hombro.

Igualmente se hizo entrega a los músicos y al alcalde de los grabados de María Luna la artista creadora de la imagen de EnClaves 2022: 'Fluir'.

Esta X edición de EnClaves ha estado organizada por la Comarca Hoya de Huesca, con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca y la colaboración de la Diócesis de Huesca, la Diócesis de Jaca y los ayuntamientos de Agüero, Alcalá de Gurrea, Angüés, Ayerbe, Loporzano y La Sotonera.