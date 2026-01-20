Corporate y M&A.- Gijón.- 'Julieta en verano', una versión actualizada de la obra de Shakespeare, en Laboral Ciudad de la Cultura

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Julieta, fruto de la fusión de Luz de Gas y El Callejón del Gato, pone en escena 'Julieta en verano' el próximo domingo, a las 19.00 horas, en Laboral Ciudad de la Cultura.

Según una nota de prensa del Principado, en esta versión actual de Romeo y Julieta, el amor nace entre jóvenes marcados por un presente con desahucios, desigualdad y falta de oportunidades.

El conflicto ya no es solo entre familias, sino entre generaciones y realidades compartidas, con una mirada contemporánea donde el amor, la pérdida y la esperanza atraviesan a todos, sin importar la edad.

TEATRO INFANTIL

Por otro lado, para el público familiar, É Vero Teatro representará el próximo 1 de febrero, a las 17.30 horas, 'Al rodiu l'horru'.

En este espectáculo en Llingua asturiana, Nora vuelve al lugar mágico donde jugaba cuando era pequeña, el hórreo de su güela, decidida a salvarlo del fuego y de lo que sea.

Al llegar, las historias escondidas en los entresijos de estas construcciones empiezan a cobrar vida y ritmo con su propia banda sonora en vivo y directo.

Además, El Jaleo Producciones Artísticas llevará a la Laboral El Fantasma de Canterville, el 7 de febrero, a las 20.00 horas.

Este clásico adaptado a la actualidad ofrecerá una buena dosis de humor y diversión en esta comedia protagonizada por una familia americana, amante del consumismo y con una visión práctica y tecnológica de la vida que choca con las tradiciones y el encanto conservador de la vieja aristocracia inglesa.

Se da la circunstancia de que las tres obras han contado con una Residencia del Centro de Recursos Escénicos del Principado de Asturias en el propio espacio.