Reclama a la CNMV que fije los criterios del precio de una segunda OPA

BARCELONA/MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell (AAMBS), Jordi Casas, ha afirmado que su organización mantiene el rechazo a la OPA de BBVA: "Todo lo que no sea aumentar un 30% el precio es una tomadura de pelo", ha comentado.

Lo ha dicho este lunes en un encuentro con prensa después de que BBVA haya anunciado su intención de mejorar el precio de la OPA un 10% hasta ofrecer una acción de la entidad presidida por Carlos Torres por 4,8376 acciones del banco catalán, sin contraprestación en efectivo.

"Es una oferta que valoramos negativamente, no tiene interés para los accionistas", ha insistido, y ha señalado que, con el precio actual, los accionistas del Sabadell no tendrían ninguna prima.

Por otro lado, ha afeado la "estrategia del miedo" que ha dicho que ha usado BBVA diciendo que el valor de Banco Sabadell bajará si la OPA fracasa.

"Se ha jugado con este tema desde el primer momento para ver si bajaba el valor y la gente, por miedo, venda, algo que es pura especulación", ha dicho.

Asimismo, ha lamentado que Carlos Torres ha tenido un comportamiento "que no ha sido transparente ni ha dado certidumbre a los accionistas del Sabadell", por las continuas declaraciones en la que ha dicho que no se subiría la oferta.

CNMV

Casas ha reclamado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fije ya los criterios del precio de una potencial segunda OPA obligatoria si finalmente solo acude entre un 30% y un 50% del capital social de Sabadell.

Ha afirmado que es la CNMV, y no BBVA, quien debe fijar los criterios de esta segunda OPA, algo que permitiría a los accionistas hacer estimaciones de qué puede pasar.

Casas ha reclamado a la CNMV que "pare la ceremonia de la confusión de Torres" con estas declaraciones y le ha acusado de "querer condicionar al mercado".

"Ha habido una falta de respeto constante y clarísima y se nos ha intentado dar gato por liebre", ha insistido, al mismo tiempo que ha criticado que la CNMV no haya obligado a dar más transparencia.

RIESGOS DEL BBVA

Casas ha señalado que no cambiarán "papel de un banco español por el de un banco mexicano", en referencia al peso del negocio en México y Turquía de BBVA, y ha añadido que aceptar la oferta comportaría aumentar la incertidumbre.

Ha augurado que la aceptación de la OPA no alcanzará el 30% y se ha preguntado por "qué interés puede tener un gran fondo con esta oferta con los riesgos que tiene".

Por último, ha añadido que "aparte del riesgo de México y Turquía, está el riesgo Villarejo", en referencia al posible juicio al banco y a su expresidente Francisco González por los delitos de cohecho en grado de continuidad y revelación de secretos tras la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos entre 2004 y 2016.