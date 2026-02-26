El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (c), recibe la Medalla de Oro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), en el Hotel Attica21, a 26 de febrero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La última Comisión Permanente de la CE - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha agradecido este jueves a los empresarios gallegos su apoyo durante el proceso de OPA hostil por parte del BBVA, y ha apuntado que, tras los empresarios catalanes, han sido los que más trasladaron su defensa de un Sabadell independiente.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto en el que le han entregado la Medalla de Oro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), en el que también han estado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el alcalde, Abel Caballero; o el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, entre otras autoridades.

En su discurso, Josep Oliu ha hecho un repaso a la trayectoria de la entidad financiera, y ha puesto en valor el proceso de unión con el Banco Gallego, en 2013, para crear una "franquicia" con arraigo territorial.

Igualmente, se ha referido a los diferentes intentos de fusión por parte del BBVA, y al rechazo del Sabadell, que consideró que "la oferta no era suficientemente atractiva para renunciar" a su historia y su dinámica.

Con respecto a la última OPA hostil, que fracasó el pasado mes de octubre, Oliu ha subrayado que el Banco Sabadell ha logrado mantenerse gracias, entre otras cosas, "al fuerte apoyo de organizaciones empresariales de toda España". "Especialmente de los empresarios gallegos que, después de los catalanes, han sido de los que más han insistido para hacer visible su defensa de que siguiéramos firmes, navegando solos", ha apuntado.

"Este premio no es a mi persona, se lo merecen todos ustedes, los empresarios, que nos trasladaron incansablemente la necesidad de mantenernos como entidad independiente", ha proclamado.

Ese apoyo, ha explicado, reafirmó al banco y fortaleció su posición para hacer ver a los accionistas "que el Sabadell tenía más valor actuando solo". "Seguiremos siendo un banco de referencia para las empresas españolas. Nuestra vocación es ser el mejor banco de empresas de España", ha proclamado, antes de remarcar que el modelo del Sabadell se basa en las "relaciones humanas".

Finalmente, Josep Oliu se ha referido a los "desafíos" que enfrenta el Sabadell en el futuro, entre los que ha destacado aquellos relacionados con las nuevas tecnologías, la IA o las criptomonedas. Igualmente, se ha referido a retos como la carga regulatoria y la fragmentación del mercado en Europa, y ha apostado por una simplificación de esa regulación.

OTRAS INTERVENCIONES

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado el papel de las entidades financieras, y en concreto del Banco Sabadell, para atraer inversiones y generar riqueza en Galicia.

Al respecto, ha puesto en valor la importancia de apoyar tanto a empresas como a proyectos estratégicos, como ha hecho este banco, y también ha agradecido el papel de la Confederación de Empresarios de Pontevedra en la defensa del tejido empresarial.

El presidente de la Xunta ha apuntado que Galicia está en un momento en el que puede "mirar al futuro con esperanza, con todas las prevenciones" y ha recordado que "trabajando cada uno en su lugar, desde la cooperación, se consiguen muchas cosas".

En su intervención, el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, ha elogiado la trayectoria de Oliu, por lo que la entrega de la Medalla es, ha remarcado, "un acto de justicia" con una figura que representa el "desarrollo económico y la competitividad".

Al respecto, ha puesto en valor el perfil de Oliu, especialmente en tiempos de incertidumbre. "Es en los mares difíciles cuando uno distingue a los buenos capitanes (...) y Oliu demostró ser uno de esos capitanes", ha proclamado Cebreiros.