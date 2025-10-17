Corporate y M&A.- VÍDEO: CCOO pide centrar el foco en empleados y clientes tras la fallida OPA de BBVA sobre Banco Sabadell

Madrid 17 Oct. (EUROPA PRESS TV) -

CCOO pide centrar el foco en empleados y clientes tras la fallida OPA de BBVA sobre Banco Sabadell CCOO ha reclamado este viernes que, tras la fallida oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, el foco se sitúe en los intereses de las plantillas, las clientelas y el conjunto de la sociedad.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el responsable del sector financiero de la Federación de Servicios de CCOO, Javier de Dios, ha calificado de "satisfactorio" esta OPA fallida ya que ha asegurado que "perjudicaba intereses de empleabilidad y de concentración bancaria".* En materia de pérdida de empleabilidad, desde CCOO han explicado que está OPA hubiese supuesto "una concentración bancaria peligrosa que daría con unos volúmenes del 70% de activos concentrados en tres entidades" CCOO ha afirmado además a través de un comunicado que en todo momento consideró que la operación no se justificaba por razones de eficiencia ni competitividad y que hubiese supuesto un impacto negativo para el empleo, el crédito y la cohesión social, así como para los niveles de competencia y la cohesión territorial.

"No han valorado que esto fuera una operación que repercutiera en el conjunto de la sociedad, de la ciudadanía, de las pequeñas y medianas empresas de este país que podían verse perjudicadas por la falta de fluidez de crédito y por el riesgo que tenía la empleabilidad de ambas entidades", ha explicado Javier de Dios.

En este contexto, CCOO ha exigido un reconocimiento expreso a las plantillas de Banco Sabadell y BBVA, "que en todas las circunstancias de este proceso han hecho gala de su profesionalidad y han demostrado una vez más que son el principal activo de ambas entidades, reconocimiento que debe traducirse de forma tangible, abordando reivindicaciones y problemáticas laborales que han quedado aparcadas estos meses".

En un sentido más amplio, CCOO ha reclamado al conjunto de agentes del sector financiero --empresas, supervisores, reguladores-- que se pase página para centrar la atención en la construcción de un sistema financiero "que cumpla con su finalidad social, orientado a la economía real, dinamizador de la vida productiva real del país, que dé soluciones a empresas y a personas consumidoras, generador de empleo y que centre su actividad en los intereses de sus plantillas, sus clientelas y del conjunto de la sociedad".

