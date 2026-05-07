Corporate y M&A.- Zaragoza.- Uña y Carne actuará este sábado con un directo marcado por la fusión de rumba y denuncia social

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El dúo musical Uña y Carne, formado por el compositor y cineasta Carlos Salado y el cantante Antonio Clavería, actuará el próximo sábado, 9 de mayo, en la sala La Casa del Loco, situada en la calle Mayor de Zaragoza, a partir de las 21.00 horas, en un concierto que recorrerá los temas más representativos de su trayectoria.

El proyecto artístico de Uña y Carne tiene su origen en la banda sonora de la película 'Criando Ratas', dirigida por Salado, que se convirtió en un fenómeno de culto dentro del denominado cine neoquinqui en España. El impacto de sus canciones impulsó a ambos artistas a consolidar su colaboración y dar forma a una propuesta musical estable.

Desde entonces, el dúo ha desarrollado una carrera en la que ha combinado la producción musical con actuaciones en directo, logrando una creciente proyección en el panorama nacional.

DE LA PANTALLA AL ESCENARIO

Tras el éxito inicial vinculado al ámbito cinematográfico, Uña y Carne ha ampliado su presencia en la escena musical con colaboraciones junto a artistas como Jincho, Costa Gamberro, Bebe o Canijo de Jerez.

Asimismo, el grupo ha alcanzado posiciones destacadas en plataformas digitales, llegando al Top 5 de tendencias en YouTube y situándose en el Top 50 Viral España de Spotify, lo que ha contribuido a ampliar su alcance entre el público.

En paralelo, han participado en festivales como Brilla Torrevieja, Farándula Festival o Granca Live Fest, consolidando su presencia en circuitos musicales de ámbito nacional.

UNA PROPUESTA ENTRE LA RUMBA Y LA CRÍTICA SOCIAL

El sonido de Uña y Carne se caracteriza por la fusión de estilos como la rumba y la balada, con una base de melodías pegadizas en las que la guitarra española adquiere un papel protagonista.

Sus letras abordan temáticas sociales desde una perspectiva directa, combinando elementos de denuncia con relatos personales inspirados en la vida cotidiana y en los entornos urbanos que han marcado su trayectoria.

El concierto previsto en Zaragoza se enmarca en la gira del dúo y ofrecerá al público un repertorio en el que se reflejan estas señas de identidad, con temas que conectan con una audiencia diversa y que mantienen una línea narrativa ligada a la realidad social.

Las entradas para la actuación están disponibles a través de la plataforma Universe, en una cita que reunirá en la capital aragonesa a seguidores del grupo y a público interesado en propuestas musicales de raíz urbana y carácter independiente.