El Planetario de Aragón propone 'Eclipse: un escondite cósmico', fusión de teatro y divulgación científica

Archivo - La actividad estará protagonizada por Oswaldo Felipe, integrante de PAI Producciones. - PLANETARIO - Archivo

HUESCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Planetario de Aragón ofrecerá el próximo viernes, 8 de mayo, el espectáculo 'Eclipse: un escondite cósmico', una propuesta escénica que combina teatro, ciencia y proyecciones visuales para acercar al público los fenómenos astronómicos de una forma didáctica, creativa y emocionante.

La actividad estará protagonizada por Oswaldo Felipe, integrante de PAI Producciones, compañía con una amplia trayectoria en la creación de espectáculos culturales y educativos. La obra, de 70 minutos de duración, propone un viaje por el cosmos a través de una narrativa original que explica, de manera accesible para todos los públicos, cómo se producirá el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los próximos años.

Con un estilo juglaresco, la propuesta combina humor, música en directo y elementos de malabares con la proyección de imágenes astronómicas captadas por el propio Oswaldo Felipe, generando una experiencia inmersiva que permite al espectador comprender y sentir la escala, la belleza y el dinamismo del universo.

El evento ofrece dos modalidades de experiencia. Por un lado, una entrada combinada que incluye la proyección 'El amanecer de la era espacial' junto a una simulación de cielo en el Planetario, seguida del espectáculo teatral, por un precio de 10 euros (inicio a las 20.30 horas). Por otro, existe la opción de asistir únicamente a la representación teatral por 6 euros, con inicio a las 22.00 horas.

Desde el Planetario de Aragón, su directora gerente, Teruca Moreno, ha subrayado que "este tipo de propuestas nos permiten acercar la astronomía al público desde una perspectiva diferente, más emocional y experiencial, combinando rigor científico y cultura. Además, es una oportunidad única para comenzar a conectar con un evento tan relevante como el eclipse de 2026". Las plazas son limitadas y se pueden adquirir en www.planetariodearagon.com.