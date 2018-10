14 actores españoles entre los más de 900 invitados como nuevos miembros de la Academia de Hollywood

Actualizado 26/06/2018 10:51:34 CET

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha invitado a un número récord de nuevos miembros, extendiendo las invitaciones a 928 personas. La institución superó su récord en año pasado, con 774 nuevos miembros.

La expansión de la Academia llega movida por la intención de diversificar sus filas después de las críticas por la falta de nominados afroamericanos en 2015 y 2016, que culminaron en la controversia #OscarsSoWhite de 2016. Dos semanas después de que se anunciaran las polémicas nominaciones, la Academia anunció el objetivo de duplicar el número de mujeres para 2020.

Si aceptan todos los invitados en 2018, el número llegaría a 9.226 miembros. De esta manera, la Academia tendría un 38% de miembrafroamericanos, aumentando su representación del 13% en 2017 al 16%. En el caso de las mujeres, su presencia aumentaría al 49%.

Javier Cámara, Carmen Maura, Verónica Echegui, Javier Gutiérrez, Eduardo Noriega, Rubén Ochandiano, Rossy de Palma, Carlos Bardem, Natalia de Molina, Bárbara Lennie, Emma Suárez, Marta Etura, Ángela Molina y Jordi Mollà son los catorce actores españoles a los que la Academia de Hollywood ha invitado a formar parte de sus filas.

Entre los invitados también se encuentran los argentinos Ricardo Darín y Mia Maestro; los chilenos Daniela Vega, Pedro Pascal, y Paulina García; la brasileña Alice Braga; y los mexicanos Eugenio Derbez, Damián Alcázar y Jaime Camil.

Otros actores de renombre incluidos esta año han sido Timothée Chalamet, Emilia Clarke, Diane Kruger, Chloë Moretz, Lena Headey, Daniel Kaluuya, Evan Rachel Wood, Léa Seydoux o Liv Tyler.

En la categoría de directores, la Academia ha invitado a Luca Guadagnino (Call Me by Your Name), Jean-Pierre Jeunet (Amélie), Ruben Östlund (The Square), Michel Gondry (¡Olvídate de mí!), Sean Baker (The Florida Project), Craig Gillespie (Yo, Tonya) y Andy Muschietti (It), entre otros.

Completan las 928 invitaciones miembros de categorías como directores de casting, de fotografía, diseñadores de vestuario, documentalistas, ejecutivos, editores, maquilladores, músicos, productores, relaciones públicas, realizadores de cortometrajes, ingenieros de sonido, especialistas en efectos visuales y guionistas.