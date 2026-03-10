Un 60% de españoles afirma que le gusta "mucho o encanta" ir al cine, aunque solo un 12% va semanalmente, según estudio

Archivo - Camas en las salas de Cinesa de Parque Principado en Asturias - CINESA - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 60 por ciento de los españoles afirma que le gusta "mucho o le encanta" ir al cine, según el II Estudio Cinesa sobre Hábitos de Consumo Cinematográfico en España, si bien cerca del 20 por ciento acude a las salas una vez al mes, mientras que el 12 por ciento acude semanalmente o varias veces al mes.

El informe revela que un 72 por ciento de los que admiten su gusto por el cine tiene entre 18 y 34 años. A nivel de frecuencia de asistencia, el vínculo con la sala permanece, sobre todo los fines de semana (38%) y en compañía de la pareja (56%).

Cinesa ha preguntado a 1.104 españoles de todas las provincias del país acerca de sus motivaciones a la hora de elegir ir al cine como opción de ocio, sus preferencias dentro de la sala y sus expectativas acerca del futuro del cine, a través de encuestas online. En varias preguntas del estudio, los encuestados han podido elegir más de una opción de respuesta.

Entre las respuestas destaca que el 64 por ciento de los españoles afirma que ver una película en el cine intensifica sus emociones respecto a hacerlo en casa, lo que consolida el valor diferencial de la exhibición en sala frente a otras formas de consumo audiovisual.

La experiencia y ambiente del cine (55%), la calidad de la imagen (55%) y el sonido de la sala (53%) que proporcionan los cines son los principales motivos de la población española para elegir las salas frente al hogar. Asimismo, según el 59 por ciento de los encuestados, ir a las salas les ayuda a desconectar del día a día, consolidando el cine como aliado del bienestar. En este sentido, las emociones más vinculadas a la experiencia cinematográfica son la diversión (67%), la relajación (47%) y la alegría (45%).

El componente social también sigue siendo decisivo, ya que un 33 por ciento de los participantes define el cine como una actividad para compartir, y entre los que reservarían una sala privada, más de la mitad lo haría para ver películas acompañados de su familia o amigos sin interrupciones.

"Esto nos confirma que en España el cine se comparte. Para nosotros, la conversación después de la película es parte de la experiencia. Por eso impulsamos formatos que la faciliten, como salas privadas, eventos con debate y proyecciones especiales. Seguiremos esforzándonos para que Cinesa sea un lugar de encuentro y comunidad, con mejores espacios, servicios y programaciones pensadas para disfrutar en compañía", ha asegurado Ramon Biarnés, Managing Director Norte y Sur de Europa de Cinesa.

DEMANDAS DEL PÚBLICO

El público ha valorado positivamente los descuentos y ofertas que facilitan su asistencia a las salas. En este sentido, los descuentos en días específicos son la promoción más valorada para asistir al cine (65%), seguidos de los packs familiares (24%) y los beneficios para suscriptores (23%).

En línea con esta demanda, el 56 por ciento de los españoles muestra interés por los programas de fidelización, especialmente entre jóvenes y asistentes frecuentes, y más de la mitad (56%) considera atractiva una suscripción ilimitada.

Además, el 42 por ciento de los encuestados se muestran favorables a la introducción de pantallas envolventes y el 41 por ciento espera más efectos especiales para el cine del futuro. Asimismo, la diversificación de la cartelera despierta gran interés: dos de cada tres personas se sienten atraídos por las proyecciones especiales, como reestrenos de grandes éxitos (49%), ciclos temáticos (35%) o películas en versión original (27%). También destacan la comedia (47%) y la acción (46%) como los géneros favoritos, seguidos por la ciencia ficción (37%) y las aventuras (35%).

Un aspecto que el público tiene cada vez más presente es el relativo a la sostenibilidad. Así, el 25 por ciento de los encuestados demanda salas más sostenibles para el cine del futuro, algo que va en línea con la estrategia de Cinesa de reducir su huella ambiental y apostar por energía 100% renovable en sus instalaciones.