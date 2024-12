Aaron Taylor-Johnson protagoniza 'Kraven the Hunter': "Esta tenía que ser una película para adultos" - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viernes 13 de diciembre llega a los cines 'Kraven the Hunter', la película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson que relata los orígenes del popular villano de Marvel. Se trata de uno de los enemigos más legendarios de Spider-Man que, como ha hiceran Venom o Morbius, salta en solitario a la gran pantalla en un filme dirigido por J.C. Chandor ('Margin Call', 'Cuándo todo está perdido') que, en contra de lo que suele ser habitual en el cine de superhéroes, no está recomendada para menores de 18 años por sus crudas secuencias de acción y violencia extrema.

Elementos que, según asegura Taylor-Johnson, eran totalmente necesarios para ser "cien por cien honestos" con la esencia de "un personaje icónico" y dotado de una historia "muy oscura". "Esta tenía que ser una película para adultos. Y no solo por la acción, que es verdad que puede ser más sangrienta o más extrema, sino también por el tono realista de un filme que habla de temas como el trauma, la oscuridad o la salud mental", reflexiona el intérprete en una entrevista concedida a Europa Press.

En este punto, el actor que ya interpretó a Quicksilver en el Universo Cinematográfico Marvel, asegura que uno de los aspectos esenciales y que hacen más interesante y complejo al protagonista de la película dirigida por Chandor viene dado por sus casi 60 años de historia en los cómics de Marvel, que ya reflejan como Kraven "hereda muchos problemas de salud mental" y diversos "traumas" derivados de su familia.

No en vano Sergei Kravinoff, verdadero nombre del antihéroe protagonista, es del hijo de un cruel y sanguinario capo mafioso ruso que en el filme está interpretado por el ganador del Oscar Russell Crowe. "Queríamos que el tono fuera distinto, y creo que el director enfocó el filme como una película de gángsteres tradicional: como la historia del hijo de un mafioso que no quiere seguir en el negocio familiar y encuentra su propio camino... y eso le conduce a convertirse en un vigilante, a la venganza", explica.

Y aunque Taylor-Johnson es plenamente consciente de que "quizá hay demasiadas películas y series de superhéroes" y de que recientes producciones han relatado los orígenes de otros míticos villanos salidos de las grapas como 'Joker', 'El Pingüino', 'Morbius' o la trilogía de 'Venom' -estas dos últimas dentro del 'Spiderverso' de Sony Pictures del que en teoría 'Kraven' forma parte-, el actor también tiene claro qué esta posible fatiga en el público tiene más que ver con la originalidad o calidad que con la cantidad.

"Para ser sinceros, yo a veces también pienso que en nuestra cultura pop sí que hay demasiadas películas de cómics, pero no diría que el público está cansado de películas de superhéroes. Hay una base de fans muy fiel que están felices de seguir viendo estas películas, creo que la clave está en darle al público algo diferente", reflexiona.

Y lo que diferencia a Kraven de otros antihéroes o villanos, lo que lo hace "especial", asegura Taylor-Johnson, es el peso de su oscuro legado familiar y "que no tiene ningún superpoder". "No es un alien y tampoco no es un monstruo. Es una persona con altísimas capacidades, un cazador que nunca se rinde. Y de alguna forma empatizas con él, ¿no? Quieres que gane. Aunque moralmente sea reprobable", concluye.

Junto a Aaron Taylor-Johnson como Kraven y a Russell Crowe, que da vida a Nikolai Kravinoff, completan el reparto Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola y Christopher Abbott.