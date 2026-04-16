La Academia de Cine celebrará elecciones a la presidencia el próximo 20 de junio

Archivo - El presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite, en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha anunciado este jueves que el próximo 20 de junio celebrará elecciones a la presidencia y a las comisiones de especialidad, según se acordó en una reunión el pasado 25 de marzo en la que se aprobó el calendario electoral.

Las votaciones presenciales se celebrarán en la sede de la Academia en Madrid en el transcurso de una Asamblea General que tendrá lugar el 20 de junio, a partir de las 9:30 horas. Los académicos y académicas podrán optar por ejercer su voto previamente de forma online hasta el 18 de junio.

En la Asamblea General se procederá a la renovación de la mitad de la Junta Directiva, que está compuesta por dos vocales de cada una de las quince especialidades, un presidente/a y dos vicepresidentes/as. El mandato de los vocales de la Junta Directiva es de cuatro años, renovándose la mitad de este órgano cada dos años.

El próximo 11 de mayo se cerrará el censo electoral para determinar la lista de votantes y el 20 de mayo a las 14.00 horas se cerrará el plazo para la presentación de las candidaturas de ambos procesos electorales. Por el momento, se desconoce si el actual presidente, Fernando Méndez-Leite, se presentará a la reelección después de cuatro años al frente de la Academia.

"Estoy muy contento, creo haber hecho un trabajo aceptable y he tenido muy buena compañía y unas ayudas estupendas por parte de un equipo técnico magnífico", comentó el pasado mes de febrero en una entrevista con Europa Press.

Anteriormente al mandato de Méndez-Leite, la Academia de Cine ha estado presidida por figuras como Mariano Barroso, Antonio Resines, Ángeles González-Sinde, Marisa Paredes o Aitana Sánchez-Gijón, entre otros.