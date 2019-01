Una actriz de Orange is the New Black acusa a Geoffrey Rush de acoso sexual

Actualizado 29/12/2018 12:39:19 CET

La actriz Yael Stone, conocida por encarnar a Lorna Morello en la serie Orange is the New Black, ha acusado a su compañero de profesión Geoffrey Rush (El discurso del rey, Piratas del Caribe) de haberla acosado sexualmente entre 2010 y 2011. Durante esos años, ambos intérpretes trabajaron juntos en la obra de teatro Diario de un demente.

Tanto Geoffrey Rush como Yael Stone se preparaban en un vestidor compartido que tenía dos cubículos de ducha uno al lado del otro. "Recuerdo que miré hacia arriba para ver que había un pequeño espejo de afeitar sobre la parte superior de la partición entre las duchas y lo estaba usando para ponerlo hacia abajo y mirar mi cuerpo desnudo", declara la actriz australiana a The New York Times. "Sentí que no había ningún lugar para que me sintiera segura y no observada", sentenció Stone.

Asimismo, la actriz de Orange is the new black recuerda que Geoffrey Rush una noche "salió de la ducha con la toalla en la mano y desnudo y comenzó a bailar delante de mí con su pene fuera". Yael Stone respondía con "una actitud de 'Oh, eres un niño muy malo'".

"No quería que pensara que no era divertido, que yo era una de esas personas que no podían hacer una broma", dijo Stone, que afirma además que Australia es un país en el que "se refleja un sistema legal que favorece a la persona con mucho más dinero y mucha más influencia y poder", por lo que ella no quería molestar al conocido actor. Yael Stone ha aclarado que no se sentía segura para denunciar esta actitud ante la compañía: "¿Qué iban a hacer? ¿Despedir a Geoffrey y quedarse conmigo?".

El movimiento #MeToo en Australia no ha tenido el fuerte impulso que experimentó en Estados Unidos. La actriz reproduce las palabras que le dijo Matt Collins, un abogado de difamación y presidente del Colegio de Abogados del estado de Victoria, cuando ella le relató su caso: "Australia es la única democracia occidental sin una protección constitucional explícita para la libertad de expresión". De hecho, Collins agregó que "la gente dice que Sydney es la capital mundial de la difamación".

GEOFFREY RUSH RESPONDE: "ESTÁ FUERA DE CONTEXTO"

Por su parte, el ganador de un premio Oscar por Shine ha querido defenderse de la inculpación de Yael Rush. En un comunicado remitido al propio The New York Times, el actor afirma que las acusaciones de la que fue su compañera son "incorrectas y en algunos casos completamente sacadas de contexto".

"Es obvio que Yael se molestó a veces por el entusiasmo ardiente con el suelo trabajar", agrega Rush, que también señala que lamenta "profunda y sinceramente si le causé angustia", dado que "ciertamente nunca fue mi intención". Geoffrey Rush ha querido defenderse de las incriminaciones al indicar que, desde que coincidieron en Diario de un demente, han intercambiado "correspondencia, que mostraba un respeto y admiración mutuos".