Agustín Almodóvar ve en Rodríguez Uribes un perfil "muy político" para Cultura y Deporte que le ha "decepcionado"

Publicado 11/01/2020 21:31:33 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El productor Agustín Almodóvar ha señalado que el nombramiento de José Manuel Rodríguez Uribes como ministro de Cultura y Deporte es "muy político" y ha señalado que le ha "decepcionado un poco", en declaraciones a los medios en la alfombra roja de los Premios Forqué de cine, que se entregan este sábado en Madrid.

Almodóvar, productor de 'Dolor y gloria', dirigida por su hermano, Pedro Almodóvar, ha indicado que "no es una figura cercana", aunque ha preferido ser prudente y ha evitado poner "pegas" porque puede ser una persona "maravillosa como ministro".

En cuanto a las peticiones para el nuevo ministro, Almodóvar ha recalcado que esta es una "época para que haya un buen ministro de Cultura y que proteja la libertad de creación", en un momento de "pujanza de lo audiovisual" en el que puede "correr peligro el cine más intimista y de autor, que no se puede medir por algoritmos ni por taquillas".

"Es esencial para que debuten los nuevos talentos, para que nos reconozcamos y que sean los nuevos artistas de dentro de diez años", ha dicho el productor, quien pide proteger un "cine tan frágil".

Respecto a las quinielas de esta noche, Agustín Almodóvar ha señalado que no espera ningún premio y ha recordado que los productores "nunca" han premiado una película dirigida por su hermano. "Los Forqué no son unos premios muy propicios para Pedro", ha apuntado Almodóvar, quien ha agregado que su hermano no ha acudido porque está en Los Angeles, donde recibirá este sábado dos galardones: el del Círculo de la Crítica de Los Angeles, "muy importante e influyente" para lo que viene después, y otro de cine y valores humanos.