'Ahora me ves 3', 'Todos los lados de la cama' y 'La larga marcha', estreno en cines

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La tercera entrega de la franquicia 'Ahora me ves' llega este viernes, 14 de noviembre, a los cines con una nueva aventura de Los Cuatro Jinetes. La cartelera incluye también la tercera entrega de una aclamada saga de comedia musical, en este caso española, que regresa con 'Todos los lados de la cama'. La cinta de terror 'La larga marcha', la producción de cine fantástico 'Gaua' y 'Urchin' serán otras opciones para la próxima semana.

'Ahora me ves 3' vuelve a reunir al elenco original de la saga que empezó en 2013 mientras incorpora nuevos rostros jóvenes y una villana de altos vuelos interpretada por Rosamund Pike. En la nueva entrega Los cuatro jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas en una extraordinaria aventura que contiene giros asombrosos y trucos de magia nunca vistos en la gran pantalla. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher retoman sus papeles como Los Cuatro Jinetes mientras Morgan Freeman se vuelve a meter en la piel del icónico personaje Thaddeus Bradley.

Ernesto Alterio y Pilar Castro vuelven con 'Todos los lados de la cama', la nueva entrega de la comedia que en 2002 se convirtió en un éxito de taquilla con unos protagonistas que se relacionaban a través de las canciones. Ahora, llega a los cines el tercer capítulo de uno de los fenómenos más curiosos y rentables del cine español. La nueva trama sitúa al público en la época actual y algunos de los protagonistas de las películas anteriores llevan décadas sin verse. Además de Ernesto Alterio y Pilar Castro, protagonizan la cinta Jan Buxaderas, Lucía Caraballo, Sergio Abelaira, Leire Aguiar, María Esteve, Secun de la Rosa, Natalia Verbeke y Alberto San Juan.

'La larga marcha' es una adaptación de la novela de Stephen King, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada, entre otros, por David Jonsson, Charlie Plummer, Cooper Hoffman y Mark Hamill.En un futuro distópico, cien adolescentes participan en una brutal competición donde deben caminar sin descanso: si se detienen o reducen la velocidad de la marcha, mueren. Solo uno sobrevivirá.

Justin Tipping dirige 'El mejor', un escalofriante recorrido por la parte más oculta y reservada de la fama, la idolatría y la búsqueda de la perfección a cualquier precio. La cinta está protagonizada por el ex receptor de fútbol americano Tyriq Withers en el papel de Cameron Cade, un joven quaterback destinado al estrellado que ha entregado su vida y su identidad al fútbol.

'GAUA', 'URCHIN' Y 'LOS COLORES DEL TIEMPO'

'Gaua', escrita y dirigida por Paul Urkijo, transita entre la fantasía, la realidad histórica y la mitología. En las montañas vascas, en el siglo XVII, en plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. Elena Irureta, Ane Gabarain, Yune Nogueiras, Iñake Irastorza y Jon Jauregui González integran el reparto de esta cinta de cine fantástaico.

'Urchin', de Harris Dickinson, es un retrato íntimo y conmovedor sobre la fragilidad humana y la posibilidad de redención. En las calles de Londres, Mike, un joven sin hogar, lucha por sobrevivir mientras se enfrenta a su pasado y busca una salida a su situación. Su vida transcurre entre la marginalidad, y breves destellos de esperanza. A medida que se adentra en un camino de autodescubrimiento, surgen oportunidades inesperadas que podrían marcar un nuevo comienzo.

En 'Los colores del tiempo' de Cédric Klapisch, una treintena de personas de una misma familia se enteran de que van a heredar una casa abandonada desde hace años, una herencia que les llevará a realizar un viaje introspectivo por su genealogía que les permitirá descubrir momentos especiales de finales del siglo XIX, cuando se inventó la fotografía y nació el impresionismo.

Inspirado en la película de animación, 'Bambi. La venganza' transforma al inocente ciervo en una máquina de matar. En la cinta de terror, mutado por la rabia y el dolor, Bambi se ha convertido en un depredador imparable.

Basada en la novela del salesiano José Miguel Núñez, 'Te protegerán mis alas' relata la vida de Wentinam, un niño huérfano cuyo destino cambia al conocer al misionero que lo ayuda a salir de la pobreza y la violencia. Rodada entre Togo y Andalucía, bajo la dirección de Antonio Cuadri, el largometraje aborda la inmigración y la búsqueda de un futuro digno, a la vez que rinde homenaje a los misioneros que dedican su vida a los más vulnerables.

El director japonés Masakazu Kaneko llega con su tercer largometraje, 'La doncella del lago', un bello y emotivo discurso sobre la relación del ser humano con la naturaleza, en el que elementos fantásticos y supersticiosos conviven con delicadeza a la hora de retratar los trabajos artesanales. El resultado es una oda al amor y a la naturaleza que conecta el futuro con la tradición. El reparto está encabezado por Sanetoshi Ariyama, Asuka Hanamura y Yo Aoi.

Y para los más pequeños se estrena una nueva aventura de 'La patrulla canina', en la que Rubble está deseando que llegue la Navidad, con la esperanza de que Papá Noel le traiga un taladro láser pero, cuando cae enfermo por un resfriado, la Navidad corre peligro de cancelarse.