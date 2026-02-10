'Aída y vuelta' recauda más de 3,1 millones de euros y sigue como la más vista en su segundo fin de semana en cartelera

Miren Ibarguren, Paco León y Carmen Machi, grandes protagonistas del estreno de 'Aída y vuelta' - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La película 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León, ha acumulado una recaudación de más de 3.190.000 euros, se mantiene como la más vista en su en su segundo fin de semana en cartelera y roza los 500.000 espectadores.

Así lo ha confirmado en un comunicado la oficina de representación de la productora, que añade que tras su estreno el pasado viernes 30 de enero, la película se había convertido ya en el primer fin de semana en el mejor estreno de una película española para mayores de 12 años de los últimos siete años.

Además, recuerdan que se trata del mejor estreno del cine español desde el pasado mes de junio. 'Aída y vuelta' es una producción de Globomedia y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por las salas.

La cinta, escrita por León junto a Fer Pérez, reúne de nuevo a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo.

De hecho, combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un episodio de la mítica serie, jugando con los personajes y sus actores delante y detrás de la cámara y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.