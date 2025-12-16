AISGE presenta un libro homenaje de Amparo Rivelles con casi 60 películas y obra televisiva: "Hacía un cine histórico"

AISGE presenta un libro homenaje de Amparo Rivelles para repasar sus casi 60 películas y obra televisiva - AISGE

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), el actor Emilio Gutiérrez Caba, y el director de Notorious Ediciones, el crítico cinematográfico Guillermo Balmori, han presentado este martes un libro homenaje de la actriz María Amparo Rivelles con el que se repasa su trayectoria cinematográfica y su obra televisiva.

"A pesar de que no pude trabajar con ella nunca, siempre la llevé un poco en la memoria de mi infancia por películas memorables porque en aquella época ella hacía un cine -en la época de mi infancia-absolutamente histórico", ha recordado Gutiérrez Caba, que ha estado a cargo del prólogo, durante la presentación del libro, que lleva por título 'El universo de Amparo Rivelles'.

Así, se repasan, una por una, las 58 películas en las que participó Rivelles desde su debut, aún adolescente. La actriz se despedía en 1994 de la gran pantalla con 'Mar de luna'.

El libro cuenta con más de 300 páginas entre las que hay, por ejemplo, un capítulo específico de su actividad televisiva a ambos lados del Atlántico. También aglutina un glosario de 60 términos, ordenados de la A a la Z, con las que la AISGE espera que se pueda "comprender su figura desde todos los ángulos humanos y profesionales".

"Estos libros de lujo -con tapas duras, con buen papel, con buenas fotos, con fotos grandes- normalmente se hacen a los actores de Hollywood. Pues también se puede hacer con el cine español", ha valorado Balmori.

A la presentación del libro también han acudido el coautor y vicerrector de la Universidad Carlos III, Alejandro Melero, y el periodista cinematográfico, Juan Luis Álvarez, que igualmente ha participado en la redacción y elaboración de este volumen.

Se trata de una colaboración entre la editorial y AISGE que llega en el centenario de la actriz y que ya se ha repetido en volúmenes anteriores en torno a Fernando Fernán Gómez (2021), José Luis López Vázquez (2022), Ana Mariscal (2023) y José Luiz Ozores (2024), siempre coincidiendo con los centenarios de los nacimientos de sus protagonistas.

En esta ocasión, han participado 26 profesionales del cine y artes escénicas en España. Entre ellos, Joaquín Vallet, autor de ese Diccionario, que ocupa las 70 páginas finales de la obra y que perfila y contextualiza la figura de Rivelles.

Estos conceptos van desde 'Archivo personal', 'Blanco y negro' o 'Carácter' hasta 'Vestuario', 'Vida privada' u 'Orson Welles'. También acoge acepciones como 'Enemistades', 'Estilo interpretativo', 'Amparo y Carlos Larrañaga' -sobrina y hermano de la actriz-, 'Alfredo Mayo', 'Luis Merlo' -su sobrino-, 'México', 'Rasgos profesionales' o 'Telenovelas'.