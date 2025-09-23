Alba Flores presenta en San Sebastián 'Flores para Antonio': "Todos los días pienso en 'No dudaría' al ver lo de Gaza"

Archivo - Primer tráiler de Flores para Antonio, el homenaje en forma de película de Alba Flores a su padre - MOVISTAR PLUS+ / CONCHA DE LA ROSA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

La actriz Alba Flores presenta en San Sebastián el documental 'Flores para Antonio', un proyecto en el que se ha embarcado para comprender a su padre, Antonio Flores, a quien perdió cuando tenía ocho años y cuya obra artística busca poner en valor.

"Todos los días pienso en el 'No dudaría' de mi padre al ver las imágenes de Gaza. Hizo una canción que todavía tiene todo el sentido del mundo. Me duele en el corazón que siga teniendo tanto sentido", asegura Alba Flores en una entrevista con Europa Press.

La actriz, que para este proyecto ha confiado la dirección del documental a Isaki Lacuesta y Elena Molina, tararea parte de la letra de 'No dudaría' para lamentar que se continúe sin aprender. "La canción dice prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca nunca más usar la violencia' y así seguimos. Es doloroso", subraya.

En este sentido, confiesa que la situación que atraviesa la población gazatí es lo que más le duele del mundo. "Nada supera al genocidio de Gaza", ha lamentado. Sobre el proyecto, Alba Flores recalca que era importante para ella recopilar en formato audiovisual el talento artístico de su padre.

El documental se nutre de vídeos familiares, actuaciones televisivas, dibujos y collages de Antonio Flores para dotarlo de personalidad y permitir a Alba Flores realizar un proceso "sanador" por la muerte de su progenitor. "Elena e Isaki me pidieron contar la historia desde mi punto de vista, algo que yo no había pensado. Pero luego me di cuenta que la vida me estaba ofreciendo una oportunidad de hacer algo importante para mí, mi familia y mi padre", ha señalado.

UN 'COLLAGE' SOBRE ANTONIO FLORES

El punto de partida era un "homenaje" a Antonio Flores que aprovechase los archivos audiovisuales para que "no desapareciese como artista". Entre esos archivos, destacan los collages del cantante e hijo de Lola Flores, que han servido de inspiración a la hora de montar el resultado final. "Yo no quería que hicieran (Isaki y Elena) un documental al uso y les hablé mucho de los collages de mi padre. Mi padre se expresaba así y qué mejor que hacer un collage sobre él", afirma Alba Flores.

En el documental aparecen en varias ocasiones las hermanas de Antonio Flores, Rosario y Lolita, quienes dicen a Alba Flores que pregunten lo que necesite sobre su progenitor. "Los procesos requieren el tiempo que requieren. Yo siento que no lo tenía procesado como para poder llegar al momento de preguntar", explica en alusión a la prematura muerte de Antonio Flores.

"Yo misma me he preguntado por qué hago esta película, pero no ha sido algo premeditado. Yo necesitaba una herramienta para poder ahondar en el tema y es ahora cuando la he tenido", justifica la actriz.

'Flores para Antonio' ha servido a Alba Flores para sentir "mucho respeto" por la lucha interna y las ganas de salir hacia delante que tuvo su padre. "Siento que era alguien muy valiente y me parece admirable las ganas de salir hacia delante que tenía, de hacer lo que él quería como quería. Y también de su propia lucha con sus fantasmas e intentar sobreponerse a eso", ha detallado.

"La vida le puso pruebas que no eran fáciles una y otra vez, pero él resurgía de sus cenizas hasta que no pudo más. Pero eso es algo que nunca había visto tan claro y siento que, como su final fue tan temprano, parece que eso se pierde un poco. Pero él se recompuso muchas veces", defiende la actriz.

El momento más "catártico" del documental, según ella misma desvela, es cuando lee la autopsia de su padre, que falleció 15 días después de la muerte de Lola Flores, y reconoce que podían caer en el riesgo del "sensacionalismo", aunque no es lo que se busca con dicha escena. "La necesidad de la película nos dirigía hacia allí y tratamos de hacerlo buscando cierta poesía. Mi tía Rosario me decía que tenía que buscar la fórmula para hacerlo artísticamente porque nosotros no somos médicos sino artistas", revela.