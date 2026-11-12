Alberto San Juan: "No hay trincheras ideológicas, lo que hay es un estado de guerra del poder contra la población"

Cartel de la película 'El director' - ELLAS COMUNICACIÓN

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Alberto San Juan ha asegurado que está en desacuerdo con la idea de que España está polarizada y considera que el país vive en "un estado de guerra del poder contra el conjunto de la población" y apunta a la derecha por generar "mensajes violentos".

"Estoy en desacuerdo con la idea de la polarización y las trincheras ideológicas. Vivimos en un momento en el que hay solo dos partes, la parte opresora y la parte oprimida. Lo que hay es un estado de guerra del poder contra el conjunto de la población", ha afirmado el intérprete en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines el próximo 20 de noviembre de 'El director', cinta dirigida por Dani de la Orden y basada en el libro de David Jiménez sobre su etapa al frente del diario 'El Mundo'.

San Juan, que interpreta al director ejecutivo de un periódico que debe tomar decisiones sobre los límites de la libertad de información y las presiones de los intereses empresariales, cree que que "los dueños de los grandes capitales están generando una violencia cada vez mayor a través de opciones políticas, a través de lo que ellos llaman guerras culturales".

"Si nos referimos a esas dos palabras tan confusas, como derecha o izquierda, no se genera un nivel de violencia equivalente desde ambas partes. Para mí es evidente que desde la derecha se genera un mensaje violento", ha señalado.

Según el actor, la película aborda "un problema grave actual" como es "la falta de libertad de los medios debido a los intereses de sus propietarios". En este sentido, ha señalado que resulta difícil hacer en España películas que aborden directamente el funcionamiento del poder y sus vínculos con personajes y acontecimientos reales.

"Yo no sé cuáles son las razones, pero parece que es difícil en España hacer películas directas sobre el poder, sobre el funcionamiento del poder, con referencias a hechos y a personajes reales. Hay muy pocas, no sé hasta qué punto es falta de propuestas o hasta qué punto son límites que encuentran las propuestas que hay", ha comentado.

Al respecto, ha asegurado que, como espectador, echa de menos más este tipo de género. "En otras cinematografías encuentro que hay mucho más cine en este campo. Este tipo de cine político brilla mucho por su ausencia en España", ha indicado.

Por su parte, David Verdaguer, que encarna al periodista David Jiménez, ha destacado el carácter vocacional del periodismo y las similitudes que encuentra con su propio oficio, especialmente por la presión diaria y la necesidad de empezar de cero cada jornada. "Nosotros como actores no tenemos que luchar tanto con la burocracia, por lo menos de momento. El periodismo es como un estreno teatral cada día", ha manifestado.

Verdaguer también ha considerado que la situación del periodismo es hoy peor que la que refleja la película, ambientada en 2015, debido a la proliferación de noticias falsas y a la velocidad con la que circula la información en las redes sociales, sin tiempo suficiente para contrastarla. A ello ha sumado el papel de los algoritmos, que muestran a los usuarios contenidos relacionados con lo que supuestamente quieren ver.

LA HUELGA ES LA DEMOSTRACIÓN QUE LA SOCIEDAD "ESTÁ MUY VIVA"

Por otro lado, sobre la huelga general de este miércoles, Alberto San Juan la ha definido como "una demostración de que la sociedad está muy viva en defensa de sus derechos". A su juicio, pese a que la ciudadanía está siendo "expoliada desde el poder", existe "una conciencia de la encrucijada" en la que se halla y destaca que hay "una voluntad muy amplia de resistencia en defensa de la democracia y de los derechos básicos".

Por su parte, Verdaguer ha asegurado que secundó la huelga en Barcelona y ha calificado la convocatoria de "éxito" y de "maravillosa". El actor ha destacado que la movilización permitió que "se parase un ratito el país", aunque ha añadido que ahora "falta cambiarlo". "Me parece muy bien todo lo que sea quejarse", ha subrayado.

El director de la película, Dani de la Orden, también ha mostrado su apoyo a la huelga y ha afirmado que le parece "de puta madre" que la sociedad haya salido a la calle. Sobre la vigencia de la historia de David Jiménez, que tardó ocho años en llegar a la pantalla, De la Orden ha explicado que su objetivo fue trasladar la historia a la pantalla con un ritmo ágil y un protagonismo especial del diálogo, sin renunciar a la complejidad de los conflictos que plantea.

El cineasta ha defendido la necesidad de una película que, aunque ambientada en 2015, considera plenamente vigente por su reflexión sobre las presiones que condicionan la independencia de los medios.

"Cualquier medio aspira a contar la verdad. La película es una crítica al sistema, pero también una carta de admiración y respeto hacia la gente que trabaja de periodista", ha afirmado.

Por su parte, sí que considera que las trincheras ideológicas cada vez son más "visibles". "Lo que me pasa como lector es que veo que las hostias van de un sitio a otro y me pierdo un poco, aunque generan morbo", ha admitido.