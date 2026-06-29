Álex de la Iglesia: "Estoy muy orgulloso de que haya esa 'manía' de doblar las películas en español" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 1 de julio llega a los cines 'Minions & Monsters', la nueva entrega de la franquicia 'Gru, mi villano favorito'. Álex de la Iglesia pone voz en la cinta de animación precisamente a un director de cine, Max, que ayuda a los minions a sacar adelante una película en la era del cine mudo de Hollywood. Y director de 'La comunidad', 'El día de la bestia', 'El bar' o la serie '30 monedas' alaba la calidad del doblaje en España y dice sentirse "muy orgulloso" de que aún exista "esa 'manía' de doblar las películas en español".

"Tiene referencias a 'Cantando bajo la lluvia': la presentación de los estudios es como la de Stanley Donen. Ves a Harold Lloyd, ves a Buster Keaton, ves a Chaplin...", explica Álex de la Iglesia en una entrevista concedida a Europa Press, describiendo la nueva entrega de la saga de animación como "una especie de canto a la felicidad", a la "diversión" y a la "pasión de hacer cine". 'Minions & Monsters' cuenta de nuevo con Pierre Coffin, responsable de 'Los Minions' y de las tres primeras entregas de 'Gru, mi villano favorito', como director.

En la cinta también aparecen cineastas como Orson Welles o George Lucas, a quien presta su voz el propio creador de la franquicia 'Star Wars' en la versión original en inglés. Christoph Waltz, actor de 'Malditos bastardos' o 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, pone voz al excéntrico director de cine a quien dobla Álex de la Iglesia en la versión en castellano.

"No he intentado ser Christoph Waltz", asegura el ganador del Goya por 'El día de la bestia', recordando que al principio probó "con voces graves", pero finalmente encontró la esencia del personaje "haciendo el idiota" y experimentado con una versión mucho más aguda. "Hay actores que tienen vergüenza a hacer el tonto y no se entregan", señala, explicando que, frente a la interpretación en imagen real, en la que la "presencia" tiene mucho peso, "los dobladores son solo emoción y expresión". "Sus voces son como su aspecto físico", apunta.

"EL DOBLAJE EN ESTE PAÍS ES INCREÍBLEMENTE BUENO"

"Nos reímos mucho cuando los que hacemos cine vemos cómo hablan los dobladores, pero es que es necesario que hablen así. Es necesario ponerle alma al personaje para que de pronto cobre vida", incide, explicando que ha aprendido "muchísimo" tanto doblando personajes en proyectos de animación como ejerciendo de director de doblaje de sus propias películas. "Descubres lo difícil que es, lo importante que es y que no funciona cualquiera", asegura.

"Tenemos la suerte, desde mi punto de vista, de que el doblaje en este país es increíblemente bueno. Es una de las razones por las que el doblaje sobrevive: no solamente es porque la gente esté acostumbrada o porque no sepa inglés, sino porque está muy, muy bien hecho", reitera. "Estoy muy orgulloso de que haya esa 'manía' de doblar las películas en español", sentencia.

ÁLEX DE LA IGLESIA PREPARA SU PRIMERA PELÍCULA DE ANIMACIÓN

El cineasta ya prepara su salto al cine de animación con 'Ages of Madness: The Howling of Jinn', un filme inspirado en el universo de H.P. Lovecraft que, explica, no está basado en ningún cuento del autor en concreto. "Me encantaría conseguir dar miedo", asegura, describiendo el proyecto como "animación adulta".

"Tengo mucho miedo a enfrentarme a ello. Le tengo mucho respeto. He tenido muchísimas oportunidades en mi vida, me lo han propuesto mucho y siempre he dicho que no, hasta ahora, porque de pronto he visto un equipo de gente que es muy buena, que lo hace muy bien y, sobre todo, que me van a ayudar ellos a mí, no al revés", incide, señalando la importancia de "ese proceso de aprendizaje".

"Los animadores construyen el personaje a partir de las expresiones y la riqueza interpretativa de la voz", explica, añadiendo que "es un trabajo muy complicado porque no hay segunda toma como en el cine en imagen real". "La continuidad se ha construido previamente antes de ver cómo queda. Eso requiere muchísimo trabajo", asegura.

"A mí me gusta el cine, entonces lo pruebo todo. Soy un picaflor", bromea. "El espectador lo ve desde fuera; yo vivo el cine desde dentro. A mí lo que me gusta es rodar", afirma. "El evitar la vida y vivir dentro de un rodaje; eso es lo que me gustaría. Que no hubiera tiempos muertos, como decía Truffaut en 'La noche americana'", expresa.