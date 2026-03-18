Amélie Bonnin dirige 'Elegir mi vida': "Las películas son políticas. No podemos aislarnos del mundo" - MARTA JUANOLA

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Amélie Bonnin, que este viernes 20 de marzo estrena 'Elegir mi vida', ha asegurado que "las películas son políticas" ya que el mundo del cine no puede estar "aislado" de la realidad. Sus declaraciones vienen enmarcadas por el debate que atraviesa la actualidad cinematográfica acerca de si el cine y sus grandes citas, como festivales o galas de premios, puede desvincularse de la política, algo con lo que la realizadora ha afirmado no estar de acuerdo, remarcando la necesidad de "decirlo con firmeza".

"Yo no soy política y no estoy al tanto de todos los temas de actualidad. No pretendo saber qué hay que hacer", asegura Bonnin, , en una entrevista concedida a Europa Press. "Sin embargo, las películas son políticas. Los pensamientos son políticos. Y no, no podemos aislarnos del mundo. Separar cosas que no se pueden separar. Y eso creo que hay que decirlo con firmeza", continúa la directora de 'Elegir mi vida', que fue la encargada de abrir la última edición del festival de Cannes fuera de competición.

Esta disyuntiva, que ya marcó la pasada edición de la Berlinale, vuelve a resonar con fuerza tras la gala de los Oscar que, celebrada este domingo 15 de marzo, no estuvo exenta de alegatos políticos, aunque sin duda alguna el más contundente fue el de Javier Bardem. El actor español, que entregaba junto a Priyanka Chopra el premio a la mejor película internacional, pronunció "no a la guerra" y "Palestina libre" desde el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Al ser preguntada si cree los cineastas y actores tienen la responsabilidad de posicionarse políticamente, la directora de 'Elegir mi vida' asegura que "todo el mundo es responsable de sus actos, de votar, de formarse una opinión, de intentar convencer". "Hay que asumir esa responsabilidad, pero no creo que recaiga más sobre los cineastas que sobre los demás", matiza Bonnin, añadiendo que "vivimos en una sociedad en la que hay que luchar por las ideas propias, por mantener las cosas lo mejor posible".

A propósito de la controversia desatada en la Berlinale a raíz de las declaraciones del realizador Wim Wenders, que afirmó que los cineastas son "el contrapeso de la política", Bonnin sentencia que no está "de acuerdo con él". "Pero lo que sí me parece cierto es que, a veces, las películas hablan por los directores y las directoras. Y que no siempre estamos obligados a dar nuestra opinión", apunta.

"Ahora mismo el mundo está muy polarizado", señala la directora, incidiendo en que "hay que elegir bando constantemente", lo que no deja espacio "para los matices" y "para el 'no lo sé'". "Que un político o una política dijera 'en este caso, no lo sé, tengo que pensarlo', es algo que me gustaría oír más a menudo", asegura.

ES NECESARIO "SEGUIR HABLANDO" DEL ABORTO

'Elegir mi vida', protagonizada por Juliette Armanet, sigue a Cécile, una chef profesional que se ve obligada a poner en pausa su vida cuando su padre sufre un infarto. A punto de abrir su propio restaurante en la capital francesa, Cécile vuelve a su pueblo natal, donde se reencontrará con personas de su pasado y tendrá que afrontar importantes decisiones vitales.

Una de ellas tiene que ver con el aborto, algo que, afirma Bonnin, "debería estar permitido en todas partes". "Para mí, no hay discusión", sentencia, subrayando que no entiende "que en 2026 esto siga siendo un tema de debate". "Sigue habiendo muchísimas mujeres que mueren por abortos mal practicados. Así que sí, hay que seguir hablando de ello. Y también porque lo que creíamos dado por sentado, nos damos cuenta con Estados Unidos, con muchas cosas, con Rusia, de que no es así", continúa.

En la película, la protagonista lucha por encontrar un balance entre su vida personal y laboral. "Al final de nuestra vida, no estoy segura de que aquello que recordaremos sea todo ese tiempo dedicado al trabajo", apunta Bonnin, añadiendo que "además, no todo el mundo tiene la suerte de ejercer una profesión que le apasione".

"Hace unos años, Emmanuel Macron, en Francia, pronunció un discurso que caló hondo porque hablaba de 'rearme demográfico'. Utilizó términos militares para referirse a tener hijos", rememora la directora. "Hay muchos problemas con esa frase, pero, en cualquier caso, no se puede pedir a la gente que haga eso y, al mismo tiempo, proponer una sociedad en la que no hay guarderías, en la que no hay un permiso de maternidad lo suficientemente largo", explica.

La película navega entre estas temáticas a través del musical, un género hacia el que, reconoce la directora, sigue habiendo ciertos prejuicios por parte del público. "Decidí contarlo a través de ese género porque me encanta", sentencia Bonnin.

Completan el reparto de 'Elegir mi vida', junto a Armanet, Dominique Blanc, Bastien Bouillon, François Rollin y Tewfik Jallab, entre otros.