Antonio de la Torre ensalza la labor de los buzos industriales en 'Los Tigres': "Es peor que la mina"

SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

El actor Antonio de la Torre ha ensalzado la labor que realizan los buzos industriales, una profesión que ha vivido de cerca al protagonizar 'Los Tigres', la nueva película de Alberto Rodríguez que participa en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

"Es una profesión que es un disparate, peor que la mina. Actuar debajo del agua es tela marinera. He intentando vampirizar la realidad", ha afirmado en la rueda de prensa a la que el equipo ha acudido con pegatinas con la sandía vinculada a Palestina y el mensaje 'Genozidioa Stop'.

El actor ha desvelado una anécdota del rodaje la primera vez que le pusieron el casco del traje de buzo. "Al ponerme la botella de oxígeno me dio un ataque de ansiedad y me lo tuve que quitar estando en la superficie. En ese momento pensé que no podía hacer la película", ha recordado.

Por su parte, su compañera Bárbara Lennie ha asegurado que ha rodado por encima de sus posibilidades y revelado que tanto ella como Antonio de la Torre hicieron un curso de buceo. "La realidad del rodaje es que yo tuve muy poco debajo del agua, pero sí que fue como empezar a entender lo que estábamos haciendo porque es gente muy particular", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que hay muchas cosas que impresionan de la profesión, como ponerte el casco que pesa 20 kilos o confiar en un cable que se llama umbilical. "El cine de Alberto te permite conocer lugares o profesionales. Su cine se centra mucho en pequeños ámbitos que después se hacen muy grandes", ha afirmado la actriz.

Ambos actores han coincidido al señalar que la relación de hermanos que protagonizan en 'Los Tigres' ha traspasado en cierta medida la pantalla. "Pasarlo mal los dos une", ha ironizado Antonio de la Torre.

Por su parte, Alberto Rodríguez ha puesto en valor el rodaje porque ha reconocido que fue "bastante" complicado rodar bajo del agua. "Hemos ido averiguando poco a poco cómo se podía hacer, pero lo que sí sabíamos es que tenía que ser de verdad en el mar", ha señalado.