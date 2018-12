Arantxa Echevarría, nominada por 'Carmen y Lola': "El amor es el amor y, a quien no le guste, que se joda"

Publicado 12/12/2018 18:40:12 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Arantxa Echevarría, que ha logrado ocho nominaciones con su película 'Carmen y Lola', ha defendido a su cinta que habla del amor homosexual entre dos gitanas recordando que "el amor es el amor y, a quien no le guste, que se joda".

"Esta película es universal, da igual que las protagonistas sean gitanas, porque de lo que se habla es del empoderamiento de la mujer. Además, es una herramienta para visibilizar estas cosas", ha señalado la directora, quien da por "finalizada la controversia" que surgió antes del estreno de la película con colectivos gitanos.

Precisamente, uno de los actores de la cinta nominado en la categoría de revelación, Moreno Borja, ha afirmado que una de las cosas que ha aprendido trabajando en este rodaje es "que el amor no puede ser malo nunca". Rosy Rodríguez y Zaira Romero, las dos actrices protagonistas, han sido reconocidas en la categoría de revelación y han señalado que "se trata de un viaje que está llegando a muchas personas, las cuales se sienten identificadas" con su personaje.

Celia Rico, nominada a mejor dirección novel por 'Viaje al cuarto de una madre', ha calificado de "orgullo" estar en esta edición de los Goya y, más en concreto, en una categoría donde por primera vez las mujeres son mayoría. "Es un motivo de celebración, pero ahora toca que se consoliden después de la ópera prima", ha señalado la cineasta, que ha logrado también que las dos protagonistas de su cinta (Lola Duelñas y Anna del Castillo) estén nominadas.

Andrea Jaurrieta, directora de 'Ana de día' --también nominada a dirección novel--, cree que este predominio femenino en la categoría es "un símbolo del cambio". "En realidad, las tres películas de esta categoría no son muy grandes y es un síntoma de que no apuestan tanto dinero con mujeres. Pero viene una nueva generación", ha señalado Jaurrieta, quien ha bromeado con que espera acabar de dar clases para "vivir del cine".

Susi Sánchez, nominada a actriz protagonista por 'La enfermedad del domingo', ha reconocido estar "con el corazón encogido" porque entiende que esta película "es mucho más grande y está probablemente escasa de nominaciones". Sobre su reconocimiento, ha afirmado que se "conformaba con ser buena secundaria y jamás" pensó en una nominación así.

Precisamente, dos actrices nominadas por su trabajo en 'Quién te cantará', Eva Llorach y Natalia de Molina, han explicado sus 'trucos' para evitar los nervios del día esperando conocer si estaban entre las candidatas. Mientras Llorach ha recibido la noticia "poniendo lavadoras", De Molinaha pasado el tiempo "jugando a la Play Station".