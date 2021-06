Ariadna Gil interpreta a una terapeuta de violencia machista: "Es espeluznante el confinamiento de mujeres maltratadas"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Ariadna Gil interpreta a una psicóloga de atención a las mujeres que sufren violencia de género en 'Solo una vez', del director Guillermo Ríos y basada en la obra de teatro homónima de Marta Buchaca, un thriller psicológico de ficción que aborda la violencia machista.

"Es espeluznante que durante el confinamiento esas mujeres no tenían opción de separarse o de irse. Es tremendo pensar qué ha pasado en esas casas en este año y pico", ha señalado este lunes en una entrevista a Europa Press la intérprete, en referencia al tiempo que han tenido que pasar encerradas en casa por la pandemia las mujeres maltratadas.

La actriz, que ha estado en contacto con dos terapeutas para conocer cómo tratar a los hombres condenados por violencia de género y a las víctimas, ha explicado que ha aprendido a crear "ese lugar de confianza" para poder acercarse al maltratador, "que se sienta tranquilo, confiado y que entienda que hay otras salidas, otras opciones".

En este sentido, ha recordado que lo primero que le preguntaba a las terapeutas era cómo aguantaban su lugar a la hora de tratar a un hombre condenado por ejercer maltrato y cómo "van llevando" a una persona que no quiere estar en esa terapia.

Concretamente, Ariadna Gil habló con dos terapeutas especialistas en violencia de género, una que trata a hombres y otra que trata a mujeres: "Son un tipo de mujeres muy comprometidas que hacen una labor muy buena. Me han ayudado mucho para saber cómo funciona ir a terapia".

Gracias a este proyecto, la actriz ha aprendido "muchas cosas", entre las que ha destacado "cómo empieza esa violencia, las distintas fases en las que se va ejerciendo la violencia machista, que va empezando poco a poco y no siempre es física". "Te das cuenta de cómo se puede ejercer esa violencia desde muchos lugares, aislando a la víctima", ha lamentado.

Tras realizar este trabajo, la sensación que le ha quedado es que "falta muchísimo por hacer" para erradicar la violencia de género. "De todas partes, desde la educación, cambiar la mentalidad, ayudas para que se denuncie y una vez que se ha denunciado haya una actuación para protegerlas. Es muy complicado y todo es poco", ha precisado.

En la misma línea, la intérprete ha insistido en que "todo es poco" y que "hay que hacer más", como concienciar al entorno, la familia, los amigos, de las víctimas, así como la educación, la justicia, "desde todos los ángulos". "Cuanto antes una mujer identifique que está sufriendo cualquier tipo de maltrato, antes puede salir de él", ha asegurado.

Para Ariadna Gil, es "necesario todo" para acabar con la violencia de género: "Está claro que se hacen cosas pero no son suficientes porque sigue estando ahí. Si esta película puede ayudar en algo bienvenido sea, pero hay que actuar por otros lados".

En este contexto, ha hablado sobre la brecha salarial que sufren las mujeres tanto en el mundo del cine como en otros sectores. Así, ha calificado de "ridículo" que por el mismo trabajo o papel por ser mujer "cobres menos", algo que, a su juicio, "no tiene sentido, ni pies ni cabeza".

"En el mundo del cine por suerte cada vez hay más técnicos mujeres, que antes en general en cámara no había tantos, y directoras. En los rodajes cada vez hay más mujeres haciendo cosas, cuesta todavía pero hay más mezcla", ha celebrado.

UNA TERAPEUTA ACOSADA POR EL MARIDO DE UNA PACIENTE

En 'Solo una vez', Ariadna Gil se pone en la piel de Laura, una terapeuta experta en violencia de género que es acosada por el marido de una de sus paciente. En esta situación, debe tratar una pareja que nunca ha puesto los pies en un centro de este tipo: Eva, interpretada por Silvia Alonso; y Pablo, interpretado por Álex García.

"Es una pareja de clase media alta, escritores, editores, un tipo de mundo en el que no creen que les pueda estar pasando esto a ellos. Piensan que no tienen el perfil de una pareja maltratada, parece que esto solo le pasa a la gente que no tiene recursos ni estudios", ha apuntado.

La película, según ha explicado a Europa Press la actriz, transcurre toda en un centro de terapia de maltratos, donde va un hombre mandado por un juez porque está acusado de maltratar a su mujer.

"Es una película básicamente de tres personajes y a labor de mi personaje encontrar lo que pasó, que reconozcan que ha habido esa agresión porque la niegan los dos. Es una película de personajes donde no ves el maltrato, sino que se ve el después", ha manifestado.

ENCONTRAR LA ESENCIA DE LA HISTORIA, LO QUE "VALE LA PENA"

Por su parte, Guillermo Ríos, que debuta como director de largometraje, ha resaltado la importancia de "contar la historia, encontrar la esencia de la historia y saber contarla lo mejor posible", algo que considera que "es lo que realmente vale la pena" por lo que para ello contó con la experiencia de los actores.

"Esta historia era muy necesaria, este tipo de historias nos dan vida, nos quitan la venda de los ojos", ha indicado el cineasta, al tiempo que ha celebrado poder estar estrenando en una situación "difícil" debido a la pandemia, de la que hay que salir adelante "con las medidas que sea".

Para el director, el objetivo en su trabajo en 'Solo una vez' era que el espectador "no se fuera de la película, de la historia", algo que, a su juicio, "se consigue".

En referencia a los casos de violencia de género, Ríos ha asegurado que hay gente de la cultura, que aunque esté "más preparada" o tenga una educación o una formación "no esperas que pueda tener una reacción de este tipo": "Hay casos, claro que hay casos. Está en todo el ámbito social".

Asimismo, la guionista Marta Buchaca ha comentado que la película incide mucho en el hecho de que el personaje de Álex García "no es consciente de lo que pasa, no es consciente de la violencia". "Tenemos la violencia tan arraigada en nuestras relaciones que a veces no nos damos cuenta de que nos están tratando mal", ha alertado.

En sus palabras, la violencia de género "es muy difícil contarla" y la base está en la violencia psicológica, en los insultos y "la punta del iceberg es el maltrato físico". Por ello, ha añadido que "muchas mujeres no saben que la violencia psicológica es también un delito, también es violencia".

"El guión tiene un punto de vista que no juzga, expone una historia y es el espectador el que tiene que decidir y juzgar", ha concluido la guionista y dramaturga en declaraciones a Europa Press.