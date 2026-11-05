1131416.1.260.149.20261105175446 Arturo Valls pone voz a 'El gato con sombrero': "No creo que mole mucho reconocer claramente al actor o influencer" - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 6 de noviembre se estrena en cines 'El gato con sombrero', nueva adaptación a la pantalla del clásico infantil creado por Dr. Seuss. Arturo Valls, que pone voz al entrañable protagonista de la cinta, reconoce que prefiere aquellas películas en las que la identidad del doblador permanece en un segundo plano.

"Nos llaman porque tenemos cierta relevancia, pero no creo que mole mucho cuando ves a un personaje y reconoces claramente al actor, al influencer o al futbolista de turno", sostiene Valls en una entrevista concedida a Europa Press, explicando que "hay una línea muy fina" entre que se note la "personalidad" del doblador y que su voz sea claramente identificable. "Hay que estar ahí muy atento. Yo creo que esa es nuestra labor", asegura.

Dani Martínez, que pone voz en en la película al pez Gofre, compañero de aventuras del protagonista, afirma que el doblaje en España "debería tener muchísimo mas reconocimiento". "Hay personajes y películas que no puedo verlas en original. Ni me lo planteo", incide, citando ejemplos como 'Superdetective en Hollywood', protagonizada por Eddie Murphy, o a intérpretes como Jim Carrey.

"Han marcado nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestras películas míticas, y creo que ese reconocimiento se les queda pequeño porque forman parte de nuestra vida", sostiene el cómico y actor en la serie 'Aída'. "Por las circunstancias que sea, hemos tenido una gran cultura del doblaje y, ya puestos que esto ha sido así, pues hay que reconocer esos trabajos, que son buenísimos", coincide Valls.

ARTURO VALLS DEFIENDE LA PAUSA EN EL CINE DE ANIMACIÓN

Esta nueva adaptación de 'El gato con sombrero', la popular saga de libros infantiles cuyo primer volumen vio la luz allá por 1957, apuesta por un ritmo acelerado combinado con una explosión de colores y sonidos. "Si pienso en las películas que veía de niño", recuerda Martínez, "era todo, es verdad, un poco más pausado".

"Ahora pasan mil cosas, tienes mil inputs. Claro, eso luego en una pantalla grande, lo gozas, con ese sonido, esos colores...", reconoce, señalando que esta evolución en el ritmo del cine de animación puede tener que ver con "la energía de ahora al consumir ciertas cosas, que necesitas un poquito de movimiento".

"Aunque yo abogaría por lo contrario, pararlo todo, porque vivimos un momento de tanto estímulo, y todo es tan rápido, que ojalá se tendiera un poco a pausar, a saborear un poco todo en general, y las películas igual, y las de animación también", apostilla Valls, aunque matizando que "una película de aventuras requiere cierto ritmo".