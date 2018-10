Así será la música de Batman v Superman: Dawn of Justice

Actualizado 26/02/2015 11:35:28 CET

MADRID, 25, (EUROPA PRESS)

Desde que se supo que Hans Zimmer volvería al mundo de superhéroes de DC Comics con Batman v Superman: Dawn of Justice, mucha expectación se ha generado sobre el enfoque que el compositor alemán dará a sus piezas en esta producción. Ahora, el propio Zimmer revela que tiene la intención de darle un tema propio a cada héroe.

Según declaró en una entrevista para la MTV, Zimmer todavía no ha empezado a trabajar en la banda sonora aunque dijo que tiene en mente varias ideas. Cuando se le preguntó si había pensado en darle a cada héroe una pieza individual, él comentó: "Lo estoy intentando, quiero orientarlo en esa dirección. Acabamos de empezar. Pero, por supuesto, es lo que me gustaría hacer".

También se le preguntó sobre si es consciente de que es posible que compongan más banda sonoras para películas de DC, aunque el compositor comentó que todavía era prematuro hablar de ello y que el estudio confía en él para esta producción.

Hace poco se anunció que Zimmer estaba colaborando con el artista neerlandés Junkie XL para la composición de la música Dawn of Justice, con Zimmer elaborando los temas relacionados con Superman y Junkie XL los de Batman. Otros de los héroes que saldrán en el filme son Wonder Woman, Aquaman y muy posiblemente Cyborg.

LA CREACIÓN DE UN UNIVERSO PROPIO

Warner y DC Comics están apostando fuerte por crear una identidad propia a su universo de héroes con esta producción, que tiene previsto su estreno el 23 de marzo de 2016 y con el que se dará inicio a una serie de películas protagonizadas por los superhéroes más representativos de DC.

Dirigida por Zack Snyder, director de El hombre de acero. También se podrá ver en este filme a Amy Adams (Lois Lane), Laurence Fishburne (Perry White) y Diane Lane (Martha Kent), que retoman sus papeles, y rostros nuevos como Jesse Eisenberg que será Lex Luthor; Jeremy Irons como Alfred; Jason Momoa como Aquaman, que hará un cameo; y Holly Hunter en un nuevo papel creado específicamente para la cinta.

Después de Batman v Superman Dawn of Justice, Warner y DC Comics tienen previsto el estreno de Escuadrón Suicida en agosto de 2016, Wonder Woman en junio de 2017 y la primera parte de La Liga de la Justicia en noviembre de 2017. Luego se esperan The Flash en marzo de 2018, Aquaman en julio de 2018, Shazam en abril de 2019 y la segunda parte de La Liga de la Justicia en junio de 2019. Cierran el calendario de Cyborg y Green Lantern, previstas para 2020.