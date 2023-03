'Avatar' y Spielberg, los favoritos de los españoles para los Oscar, según Sigma Dos

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi tres de cada diez españoles (un 27,4%) quieren que 'Avatar: el sentido del agua' se lleve la estatuilla dorada a la mejor película en la próxima gala de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood, que tendrá lugar en la madrugada de este lunes 13 de marzo.

Estos datos provienen de una encuesta online realizada por Sigma Dos a través de su panel TrustSurvey para identificar cuál de las nominadas a mejor película es la favorita de los españoles, cuánto van al cine actualmente los ciudadanos y otros detalles relacionados con la industria.

A la cinta de James Cameron le siguen "bastante por detrás" 'Sin Novedad en el Frente' (10,4%), y 'Top Gun Maverick' (9,4%).

En lo que se refiere a mejor director, un 41,8% señala a Steven Spielberg, nominado este año por la película 'Los Fabelman'. Dan Kwan y Daniel Scheinert, los directores de 'Todo a la Vez en Todas Partes', ocupan la segunda posición con un 8,6%.

Por su parte, la categoría de mejor actriz también tiene favorita para los encuestados: la cubana-española Ana de Armas, mencionada por el 41,6% de los ciudadanos por su actuación en 'Blonde'. La categoría de mejor actor está más reñida, con un 26,7% que quiere a Brendan Fraser ('La Ballena') y un 20,6% a Colin Farrel (Almas en Pena de Inisherin).

Asimismo, más de la mitad de los españoles (el 54,5%) dice que los premios Oscar le generan 'mucho' o 'algo de interés', mientras que el 43,4% los sigue 'poco o nada'. Extremadura es la región que más interés muestra (un 72% de los extremeños dice que tiene algo o mucho interés por estos premios). En segundo lugar se sitúan los canarios (62,7%), seguidos por los cántabros (62,5%) y los catalanes (59,5%).

Cerca de un tercio de los españoles (el 27,6%) dice que verá la gala este año, frente al 58,4% que dice que no la verá y un 14,1% que no sabe o prefiere contestar a esta cuestión.

ENTRADAS 'DEMASIADO CARAS'

Además, nueve de cada diez españoles (90,5%) afirman que les gusta ir al cine. Por edad, son las personas comprendidas entre los 30 y los 44 años (94,2%) a quienes en mayor medida les gusta ir al cine.

En este sentido, son los cántabros los que de forma más asidua acuden al cine (el 9,4% van semanalmente). Les siguen los ciudadanos de la región de Murcia (9,2%) y los de Extremadura (7,8%). En la parte contraria, los ciudadanos de La Rioja son los que menos acuden a las salas.

El 43,4% de los españoles han apuntado que no acuden más al cine porque las entradas son 'demasiado caras', mientras que el 26,3% dice que no fue más porque no había películas que les llamase la atención. El 10,2% de los entrevistados advierte que no tener cines cerca de es el motivo por el que no ha ido más al cine durante este año.