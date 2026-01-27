'Una Batalla Tras Otra' Lidera Las Nominaciones A Los BAFTA 2026 Con 14 Candidaturas - WARNER BROS.
MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
'Una batalla tras otra', la película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabeza las nominaciones a los premios BAFTA en su 79.ª edición. El largometraje cuenta con un total de 14 candidaturas, entre ellas mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor actor para DiCaprio, mejor actriz para Chase Infinity, mejor actor de reparto para Sean Penn y Benicio del Toro y mejor actriz de reparto para Teyana Taylor. La otra gran favorita es 'Los pecadores', cinta de Ryan Coogler que opta a 13 premios.
La ceremonia se celebrará el próximo 22 de febrero en Londres y contará con la presencia española de 'Sirat', del director Oliver Laxe. El filme está nominado a mejor película de habla no inglesa, categoría en la que compite con 'Un simple accidente', de Jafar Panahi; 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho; 'Valor sentimental', de Joachim Trier; y 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania.
Recientemente, 'Una batalla tras otra' ha salido triunfadora en los Globos de Oro al hacerse con cuatro premios, incluyendo mejor película (comedia o musical), mejor dirección y mejor guion, además del galardón a mejor actriz de reparto para Taylor. El proyecto se estrenó en cines en septiembre de 2025 y ha recaudado unos 200 millones de dólares en todo el mundo. Opta a 13 estatuillas en los Oscar.
En número de nominaciones en los BAFTA, le sigue muy de cerca la película de vampiros 'Los pecadores', que recientemente se convirtió en el proyecto más nominado de la historia de los Oscar con 16 candidaturas. Para la próxima edición de los BAFTA ha obtenido 13 nominaciones, entre ellas mejor película, mejor dirección, mejor actor para Michael B. Jordan y mejor guion original. Tras ella se sitúan 'Hamnet', de Chloe Zhao, y 'Marty Supreme', de Josh Safdie, con 11 nominaciones cada una.
La adaptación de la obra de Mary Shelley a manos de Guillermo del Toro, 'Frankenstein', y el drama noruego de Joachim Trier, 'Valor sentimental', también figuran entre las más presentes en el reparto de candidaturas con ocho nominaciones cada una. 'Valor sentimental' opta a premios principales como mejor película, mejor dirección y mejor guion original, mientras que 'Frankenstein', más allá de la nominación a mejor actor de reparto para Jacob Elordi, destaca en apartados técnicos como mejor fotografía, mejor banda sonora, mejor diseño de producción o mejores efectos visuales, entre otros.
Esta es la lista completa de nominados en la 79.ª edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión:
MEJOR PELÍCULA
'Hamnet', de Chloé Zhao
'Marty Supreme', de Josh Safdie
'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson
'Valor sentimental', de Joachim Trier
'Los pecadores', de Ryan Coogler
MEJOR DIRECCIÓN
Yorgos Lanthimos, por 'Bugonia'
Chloé Zhao, por 'Hamnet'
Josh Safdie, por 'Marty Supreme'
Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'
Joachim Trier, por 'Valor sentimental'
Ryan Coogler, por 'Los pecadores'
MEJOR ACTOR
Robert Aramayo, por 'I Swear'
Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'
Leonardo DiCaprio, por 'Una batalla tras otra'
Ethan Hawke, por 'Blue Moon'
Michael B. Jordan, por 'Los pecadores'
Jesse Plemons, por 'Bugonia'
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley, por 'Hamnet'
Rose Byrne, por 'If I Had Legs I'd Kick You'
Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'
Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'
Renate Reinsve, por 'Valor sentimental'
Emma Stone, por 'Bugonia'
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio del Toro, por 'Una batalla tras otra'
Jacob Elordi, por 'Frankenstein'
Paul Mescal, por 'Hamnet'
Peter Mullan, por 'I Swear'
Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'
Stellan Skarsgard, por 'Valor sentimental'
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Odessa A'zion, por 'Marty Supreme'
Inga Ibsdotter Lilleaas, por 'Valor sentimental'
Wunmi Mosaku, por 'Los pecadores'
Carey Mulligan, por 'The Ballad of Wallis Island'
Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'
Emily Watson, por 'Hamnet'
MEJOR GUION ORIGINAL
'I Swear' (Kirk Jones)
'Marty Supreme' (Ronald Bronstein, Josh Safdie)
'El agente secreto' (Kleber Mendonça Filho)
'Valor sentimental' (Eskil Vogt, Joachim Trier)
'Los pecadores' (Ryan Coogler)
MEJOR GUION ADAPTADO
'The Ballad of Wallis Island' (Tom Basden, Tim Key)
'Bugonia' (Will Tracy)
'Hamnet' (Chloé Zhao, Maggie O'Farrell)
'Una batalla tras otra' (Paul Thomas Anderson)
'Pillion' (Harry Lighton)
MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA
'Un simple accidente', de Jafar Panahi (Irán)
'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho (Brasil)
'Valor sentimental', de Joachim Trier (Noruega)
'Sirat', de Óliver Laxe (España)
'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
'Elio', de Madeline Sharafian, Domee Shi y Adrian Molina
'Little Amélie', de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han
'Zootrópolis 2', de Jared Bush y Byron Howard
MEJOR PELÍCULA INFANTIL Y FAMILIAR
'Arco', de Ugo Bienvenu
'Boong', de Lakshmipriya Devi
'Lilo y Stitch', de Dean Fleischer Camp
'Zootrópolis 2', de Jared Bush y Byron Howard
MEJOR FOTOGRAFÍA
'Frankenstein'
'Marty Supreme'
'Una batalla tras otra'
'Los pecadores'
'Sueños de trenes'
MEJOR GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO NOVEL
'The Ceremony'
'My Father's Shadow'
'Pillion'
'A Want in Her'
'Wasteman'
MEJOR PELICULA BRITÁNICA
'28 años después', de Danny Boyle
'The Ballad of Wallis Island', de James Griffiths
'Bridget Jones: Loca por él', de Michael Morris
'Die My Love', de Lynne Ramsay
'H Is for Hawk', de Philippa Lowthorpe
'Hamnet', de Chloé Zhao
'I Swear', de Kirk Jones
'Mr Burton', de Marc Evans
'Pillion', de Harry Lighton
'Steve', de Tim Mielants
MEJOR DOCUMENTAL
'2000 Meters to Andriivka', de Mstyslav Chernov
'Apocalypse in the Tropics', de Petra Costa
'Cover-Up', de Laura Poitras y Mark Obenhaus
'Mr Nobody Against Putin', de David Borenstein y Pavel Talankin
'The Perfect Neighbor', de Geeta Gandbhir
MEJOR BANDA SONORA
'Bugonia'
'Frankenstein'
'Hamnet'
'Una batalla tras otra'
'Los pecadores'
MEJOR SONIDO
'F1'
'Frankenstein'
'Una batalla tras otra'
'Los pecadores'
'Warfare'
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
'Frankenstein'
'Hamnet'
'Marty Supreme'
'Una batalla tras otra'
'Los pecadores'
MEJORES EFECTOS VISUALES
'Avatar: Fire and Ash'
'F1'
'Frankenstein'
'How to Train Your Dragon'
'The Lost Bus'
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
'Frankenstein'
'Hamnet'
'Marty Supreme'
'Los pecadores'
'Wicked: For Good'
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
'Frankenstein'
'Hamnet'
'Marty Supreme'
'Los pecadores'
'Wicked: Parte II'
MEJOR MONTAJE
'F1'
'Una casa llena de dinamita'
'Marty Supreme'
'Una batalla tras otra'
'Los pecadores'
MEJOR CASTING
'I Swear'
'Marty Supreme'
'Una batalla tras otra'
'Valor sentimental'
'Los pecadores'
MEJOR CORTO BRITÁNICO
'Magid / Zafar'
'Nostalgie' 'Terence'
'This Is Endometriosis'
'Welcome Home Freckles'
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN BRITÁNICO
'Cardboard'
'Solstice'
'Two Black Boys in Paradise'
ESTRELLA REVELACIÓN
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling