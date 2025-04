Ben Affleck explora sin "sensacionalismo" la relación entre miedo, violencia y vulnerabilidad en 'El contable 2'

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 25 de abril llega a los cines 'El contable 2', secuela de la cinta de 2016 dirigida por Gavin O' Connor y protagonizada por Ben Affleck. Sin dejar de ser una cinta de acción, la nueva entrega pone especial foco en la compleja relación fraternal de los personajes encarnados por Affleck y Jon Bernthal, dos asesinos tan letales como vulnerables, y explora realidades tan duras como la trata de seres humanos.

"No sé si hay alguien en el mundo que no tenga vulnerabilidades, que no tenga miedo, que no se preocupe por las cosas que quiere. Tendrías que ser, no sé, sociópata o algo así", ha señalado Affleck en una entrevista concedida a Europa Press antes de recordar que hay "una escuela de pensamiento que dice que hay que esconder todo eso" y hacer como que no existe. Pero en todo caso, dice el protagonista de 'Air' o 'Argo', cuando se trata de contar una historia lo que se debe conseguir es que el público "pueda acceder a la persona real" que se quiere mostrar en pantalla.

"No creo que sea interesante si el actor se limita a levantar muros y decir: 'Bueno, soy invulnerable y puedo hacerlo todo'. Eso se vuelve aburrido muy rápidamente porque no resuena. No es veraz", remarca el intérprete, aprovechando para alabar el trabajo de su compañero de reparto y su capacidad para ser fluido tanto en la vulnerabilidad como en la fuerza, presentando "una contradicción muy atractiva e interesante, una especie de paradoja".

Precisamente respecto a su personaje en la cinta, Bernthal explica cómo quería hacerlo "increíblemente dependiente del amor de su hermano". "Y creo que, si puedes encontrar ese tipo de vacío y ese tipo de vulnerabilidad, entonces la parte de la violencia y del asesino es en realidad bastante fácil, porque creo que muchas veces están directamente relacionadas", razona.

"John [Bernthal] tiene una comprensión muy íntima, auténtica e instintiva de la relación entre la vulnerabilidad, el miedo y su lado gemelo, que es la agresividad, la fuerza, ya sabes, y la forma en que no están desvinculados, sino de hecho vinculados, el uno alimentando al otro. Y así nunca se siente como si estuviera valorando uno o ignorando el otro", explica Affleck.

El intérprete de cintas como 'La liga de la Justicia' o 'To the Wonder' opina, además que, en muchas ocasiones, "la agresividad física tiene sus raíces en el miedo" que, a su vez, deriva de "un sentimiento de vulnerabilidad". Con estas consideraciones en mente, el actor opina que no se acaba cayendo en el sensacionalismo con la violencia de 'El contable 2'.

Por otro lado, y al hilo de las resonancias de la película, el director del filme apunta cómo el cine le ofrecía "una plataforma" donde poder "arrojar luz" sobre temas importantes para él, refiriéndose a la trama sobre la trata de seres humanos. "Quiero decir, es el crimen más atroz del planeta Tierra, la esclavitud humana", expresa.

LOS ROLES FEMENINOS EN EL CINE DE ACCIÓN

Junto a Affleck y Bernthal, forman parte del reparto principal de 'El contable 2' Cynthia Addai-Robinson, que retoma su papel de la primera entrega y Daniella Pineda. Reflexionando sobre cómo han evolucionado a lo largo de los años los roles asignados a los personajes femeninos en las películas de acción, típicamente limitados a ser intereses románticos o damas en apuros, las intérpretes se alegran de formar parte del cambio, pero remarcan que "siempre se puede mejorar".

"Me atraen los personajes femeninos que no están sólo al servicio de los masculinos, que tienen su propia agencia, que son el centro de sus propias historias", revela Addai-Robinson, haciendo notar que ese es el deseo que tienen todos los intérpretes, al fin y al cabo. La actriz asegura, además que, en este caso, la película no funcionaría "sin los dos personajes femeninos".

"Siento que nuestros dos personajes son inteligentes y provocadores y que no es necesariamente un papel común en las películas de acción. No estoy haciendo de la esposa 20 años más joven del protagonista masculino que tiene como cuatro minutos de tiempo en pantalla y es ella en la cocina como 'te quiero'", reivindica Pineda.

Junto a los ya mencionados Affleck, Bernthal, Addai-Robinson y Pineda, completan el reparto de 'El contable 2', J.K. Simmons, que retoma su papel de la primera entrega, Allison Robertson, Grant Harvey, Kristen Ariza, Cassandra Blair, John Patrick Jordan y Joe Holt, entre otros.