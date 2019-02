Berto Romero sirve "cuatro tazas" de metaficción en la segunda temporada de Mira lo que has hecho

Actualizado 20/02/2019 15:17:14 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Mira lo que has hecho', la serie de Berto Romero, regresa este viernes a Movistar+ con una segunda temporada "más emocional e intensa" con la crisis de pareja como eje central. Seis nuevos capítulos en los que Romero, creador, protagonista y guionista de la serie, ofrece al público "cuatro tazas" de metaficción retomando su personaje un par de años después del nacimiento de su primer hijo, cuando está en mitad del rodaje de una serie de su vida.

Una filmación que llega en el peor momento para la pareja, con Sandra -su pareja a la que vuelve a dar vida Eva Ugarte- embarazada de gemelos, su hijo Lucas atravesando la etapa de "los terribles dos años" y la casa en obras. "Para hablar de la crisis de pareja, de una pareja queríamos tanto, esta temporada necesitaba ser muy intensa", señala Berto en una entrevista con Europa Press en la que asegura que el hecho de que el drama haya ganado peso no fue algo premeditado, sino que demandó la propia historia.

"Cuando llevas tanto tiempo metido en un proyecto, llega un momento en el que la propia trama empieza a mandar, coge como una entidad propia. La historia nos llevó a un sitio y tenemos que respetarlo", señala el actor y guionista que reconoce que el mayor reto en esta segunda temporada era doble: no repetirse y hacer que 'Mira lo que has hecho' evolucionara pero siempre respetando su singular tono y espíritu.

Y es que, como ya ocurriera en la primera entrega, la de Berto es una serie que viaja de la carcajada al llanto en una misma secuencia con total naturalidad. "Es más emocionante, más intensa, más dramática... pero todo obedece al hecho de seguir con lo que habíamos encontrado en la primera temporada, donde los momentos más interesantes eran esos", insiste Berto que ve en ese "contraste de frío y calor" el principal atractivo y "seña de identidad de la serie".

En todo caso, Romero afirma que esta temporada "ha salido así", con más equilibrio en las dosis de drama y la comedia, pero reconoce que "como pasa con los críos" podía haber salido más revoltosa o más risueña y luminosa. "Es mucho más intensa, más profunda", coincide en destacar Eva Ugarte, que repite como Sandra, la mujer de Berto en la ficción que en estos nuevos capítulos "acaba siendo víctima de creer que puede con todo".

"Se le van acumulando muchas cosas y explota", adelanta la actriz que cree que estos momentos más intensos emocionalmente responden a otro de los elementos diferenciales de la serie: "que te creas lo que ves". "Aquí todo tiene que ser muy natural... y si ante todo lo que le pasa Sandra no explotara, yo no me la creería", sentencia.

EL PODER DE REESCRIBIR TU PROPIA VIDA

En todo caso, aseguran ambos protagonistas , Mira lo que has hecho "sigue siendo una comedia", una historia que "siempre habla de hacerse mayor" y de "una pareja superando retos". Y en esta temporada el reto es también para el espectador, con el que Berto establece un aún más complejo "juego de espejos" en una metaficción que se mueve a tres niveles distintos.

"También es un poco avanzar en lo que ya teníamos. Cuando hice una serie sobre mí mismo, todo el mundo corrió a preguntarme qué es verdad y que es ficción. Y yo, que soy como un niño chico que si veo un jarrón voy a intentar darle un golpe ver si se rompe... pensé: '¿Esto os llama la atención? Pues tomar cuatro tazas de caldo'", explica Romero que reconoce que esta idea tan "potente" de "reescribir tu propia vida" le lleva rondando la cabeza desde que hace décadas vio la segunda entrega de la saga Regreso al futuro.

"A mí cuando en el tercer acto de la película vuelven a la primera... me estalla la cabeza. Esa idea de reescribir tu vida y de jugar a ser una especie de Dios es muy potente. Es como poner un espejo delante de otro que ofrece infinitas imágenes, muchas capas", dice Romero que compara este juego que establece su serie con fenómenos de plena actualidad como esa imagen falsa e idealizada que damos de nosotros mismos en las redes sociales o las 'fake news' y que constantan "lo difícil que es ahora diferenciar la realidad de la ficción".

EL "MAGO" RUIZ CALDERA

"Pasa cada día cuando ves las noticias. No sabes si te la cuelan", sentencia Romero que confía la dirección de esta nueva temporada a Javier Ruiz Caldera, con quien ya trabajó en títulos como Spanish Movie, Tres bodas de más y Anacleto: Agente secreto.

Un director al que los actores se refieren como "el mago" y que llegó, asegura Ugarte, "con mucho respeto y amor a la serie" y que ha dirigido Mira lo que has hecho "hacia un lugar donde todo lo embellece". "Javier hace una cosa muy difícil, ya que tiene que coger un material que ha creado otro, que rodó otro y anteponer eso al ego del director. Y logra hacer las dos cosas. Hay que tener una sensibilidad muy fina para conseguirlo", señala Berto que dice tener ya la tercera temporada de la serie en la cabeza pero, asegura, no se plantea dirigirla.

"Dirigir es algo que a mí merece mucho respeto y creo que no estoy preparado para hacerlo. Y más en un proyecto como este en el que soy protagonista, guionista y eso que llaman ahora 'showrunner'... tengo el ego ya más que cubierto", concluye.

Ruiz Caldera, por su parte, devuelve los halagos a la pareja protagonista de una serie de la que, confiesa, ya estaba enamorado antes de formar parte. "Berto sale en cuatro de mis cinco películas, así que esto es como la culminación de nuestra relación profesional", dice el cineasta que durante estos seis capítulos ha intentado "poner en imágenes lo que Berto tenía en la cabeza" con "la confianza que dan todos estos años de conocernos y ser amigos".

"Ahora en los proyectos en los que dirija en solitario voy a echarlo de menos, porque tener al lado a un genio de la comedia es un lujo", apunta el director que también señala que la mayor virtud de 'Mira lo que has hecho' es que mezcla "en muy poco espacio", los capítulos siguen sin superar los 25 minutos de duración, y "con naturalidad" comedia y drama. "En una misma secuencia puedes estar riéndote y emocionándote en un minuto. Es una montaña rusa de un género a otro muy bien hilada", concluye.