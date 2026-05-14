'El beso de la mujer araña', el documental 'Iron Maiden: Burning Ambition' y 'Un hijo', llegan mañana a los cines

Fotograma e 'El beso de la mujer araña' - SONY PICTURES

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La cartelera renueva este viernes 15 de mayo su oferta cinematográfica con una selección de estrenos que abarca desde la revisión de clásicos hasta el cine de género y el documental musical. Destaca 'El beso de la mujer araña', la nueva adaptación del musical de Broadway basada en la novela de Manuel Puig que cuenta con Jennifer Lopez y Diego Luna bajo la dirección de Bill Condon. Junto a ella, la gran pantalla acoge el terror irlandés de 'Hokum', lo nuevo de Damian McCarthy, y el thriller de comedia 'Jugada maestra', protagonizado por Glen Powell y Margaret Qualley.

La propuesta nacional llega de la mano de 'Un hijo', adaptación del éxito literario de Alejandro Palomas con Macarena García y Hugo Silva, y 'Hugo 24', mientras que los aficionados al heavy metal tienen una cita con 'Iron Maiden: Burning Ambition', el documental sobre la trayectoria de la mítica banda británica. Y, en el apartado de animación y con motivo de su 40º aniversario, la cartelera incluye el reestreno de 'El castillo en el cielo', un film de Hayao Miyazaki, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026.

'El beso de la mujer araña', la esperada adaptación cinematográfica del musical de Broadway, ofrece una reinterpretación visualmente deslumbrante del drama carcelario, trasladando al espectador a una celda argentina donde la fantasía se convierte en el único refugio frente a la opresión. Jennifer Lopez encabeza el reparto asumiendo el icónico rol de Aurora, la diva que habita en la imaginación de Luis Molina, interpretado por Tonatiuh, mientras que Diego Luna da vida al revolucionario Valentín Arregui. La película no solo rinde tributo a la obra original, sino que profundiza en la complejidad de las relaciones humanas y el poder redentor del arte en los momentos más oscuros.

Con acceso a los archivos oficiales y a los recuerdos íntimos de los miembros de la banda, tanto actuales como pasados, 'Iron Maiden: Burning Ambition' invita a los fans a experimentar un viaje a través de la historia de la música. El documental recorre, a lo largo de cinco décadas, el ascenso de la banda desde los pubs del este de Londres hasta los estadios más grandes del mundo. Con entrevistas exclusivas a los miembros del grupo y declaraciones de personas como Javier Bardem, Lars Ulrich y Chuck D, así como nuevas secuencias de Eddie, el legendario icono de la banda, la película ofrece una mirada íntima de la visión transgresora de Iron Maiden.

El cine de terror llega a las salas con el estreno de 'Hokum', película escrita y dirigida por Damian Mc Carthy. La cinta sigue a Ohm Bauman, un huraño novelista que se retira a una remota e inquietante posada en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres, solo para verse atrapado en una pesadilla de visiones y desapariciones ligadas a una antigua leyenda local sobre una bruja.

El cine español apuesta por el realismo social con 'Hugo 24', el segundo largometraje del director Luc Knowles tras su debut con 'Libélulas'. Protagonizada por Arón Piper, la cinta se presenta como un intenso drama generacional que transcurre en apenas una jornada por las calles de Madrid, concretamente en el barrio de Tetuán. Con un reparto que incluye a Marta Etura, Greta Fernández, Marco Cáceres y Javier Pereira, la película explora la precariedad urbana y el miedo al abandono a través de una carrera contrarreloj.

'Jugada Maestra' es una ácida comedia negra dirigida por John Patton Ford que recupera el espíritu del clásico británico 'Ocho sentencias de muerte'. Protagonizada por Glen Powell, quien encarna al ambicioso Becket Redfellow, la cinta narra la odisea de un joven desheredado por su influyente y multimillonaria familia que decide emprender un sangriento, aunque ingenioso, camino de retorno hacia la fortuna que considera suya por derecho. Acompañado por Margaret Qualley, Jessica Henwick y al veterano Ed Harris, Powell despliega un relato de traiciones y humor ácido.

Aziz Ansari escribe, dirige y protagoniza 'Movida celestial', la comedia en la que Keanu Reeves asume el papel de un ángel de la guarda poco convencional y un poco inepto que baja a la Tierra con el propósito de ayudar a un hombre que encadena trabajos temporales para sobrevivir, y a Jeff, un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas.

'Un hijo' es una emotiva película basada en la novela de Alejandro Palomas protagonizada por Hugo Silva y Macarena García. Nacho de la casa dirige este dramna en la que una una psicóloga escolar sin experiencia, intuye que, tras la aparente felicidad de un niño de 8 años recién llegado al cole, se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias.

Considerada como una de las obras más influyentes e imprescindibles obras del cine de animación, el reestreno de 'El castillo en el cielo' permitirá volver a descubrir la magia, la aventura y los valores que han convertido a esta obra en un referente cultural a nivel mundial.

MÁS CINE ESPAÑOL

Otra película española que llega a los cines es 'Leonas', de Juan Manuel Cotelo, que muestra el poder curativo del amor a través de la hazaña de 'Mamás en acción', asociación al servicio de niños sin familia. La historia sigue a Majo Gimeno, fundadora de la entidad y a su equipo de miles de voluntarios, que acompañan a menores sin familia, en 54 hospitales de España. La película busca mostrar la eficacia de la "cariñoterapia" en la curación de cualquier persona, no solo niños.

Y dirigida por Carlo Padial y protagonizada por Berto Romero y Judit Martin, 'Pizza Movies' es una comedia generacional que retrata a una pareja obligada a reinventarse sin renunciar a lo que les apasiona ni a la valentía de perseguir sus sueños. En plena crisis profesional y personal, harta de su trabajo como periodista cultural, Thais convence a su marido de dejarlo todo y montar un negocio. Pero no uno cualquiera.

'Gigante' está inspirada en la historia real del príncipe Naseem 'Naz' Hamed, un boxeador británico-yemení, y su trayectoria desde unos orígenes humildes hasta convertirse en campeón del mundo y su entrenamiento con Brendan Ingle, que desempeñó un papel crucial en su triunfo. Rowan Athale dirige esta película protagonizada por Pierce Brosnan, Doren John Farmer, Amir El-Masry, Arian Nik, Rocco Haynes, Austin Haynes, Elliot Benn y Isabelle Bonfrer.

Fabienne Godet dirige 'El amigo inesperado', una comedia francesa en las que un imitador de famosos, recibe el encargo de un escritor, que necesita paz y tranquilidad para escribir su nueva novela, de convertirse en su "contestador automático", haciéndose pasar por él al teléfono. Pero las cosas se complican cuando se mete demasiado en el personaje y empieza a tomar sus propias decisiones.

'La chica del coro', de Urska Djukic, narra la historia de una joven introvertida de 16 años, que debe adaptarse a un entorno desconocido mientras descubre su sexualidad naciente y comienza a cuestionar sus creencias y valores.

Otro documental que llega a los cines este fin de semana es 'Serás farruquito', la película que cuenta el ascenso, la caída y la redención de unos de los mejores bailaores de todos los tiempos, asi como el relato de una saga familiar en busca del eterno heredero.