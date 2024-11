El biopic de Michael Jackson retrasa su fecha de estreno

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Michael, el biopic sobre el Rey del Pop dirigido por Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer), es una de las películas más esperados del próximo año. La cinta, protagonizada por el sobrino del cantante, Jaafar Jackson, planeaba estrenarse el 18 de abril de 2025. No obstante, ahora, Lionsgate ha confirmado que la llegada a las salas de cine del filme se retrasa.

Según informa Deadline, la distribuidora de sagas tan exitosas como Crepúsculo, Los juegos del hambre o John Wick, y también de recientes fracasos taquilleros como Borderlands, el remake de El Cuervo o Megalópolis, ha aplazado seis meses el estreno del biopic en cines, estableciendo como nueva fecha el viernes 3 de octubre de 2025.

La película de Fuqua, cuyo libreto corre a cargo de John Logan, finalizó su rodaje el pasado mayo y además de Jackson, cuenta con Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo en su reparto principal. El proyecto ahondará en la vida del célebre y polémico artista, abarcando desde su parte más personal, hasta los problemas profesionales y personales con los que lidió a lo largo de toda su carrera.

En el marco de la San Diego Comic Con celebrada el pasado julio, Fuqua adelantó el estado de la producción del filme, explicando que, por aquel entonces, se encontraba inmerso en el montaje del largometraje. Además, aseguró que quiso hacer esta película "por Michael" y que "fue una gran parte" de su vida cuando creció y "una gran influencia" en su carrera.

Los biopics musicales apuntan a ser protagonistas en las salas de cine el próximo 2025. Timothée Chalamet encarna a Bob Dylan en A Complete Unknown, cinta dirigida por James Mangold que se estrenará el 28 de febrero en España, mientras que Deliver Me From Nowhere ya está en fase de rodaje con Jeremy Allen White interpretando a Bruce Springsteen y se espera que llegue a la gran pantalla en algún punto del próximo año.