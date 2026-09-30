'La bola negra', 'Romería' y 'Amarga Navidad', favoritas españolas a los Premios Rolling Stone del cine en español

Archivo - Javier Calvo y Javier Ambrossi en una imagen reciente - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, parte como la gran favorita española en los Premios Rolling Stone del Cine en Español, con seis nominaciones, en una edición en la que también destacan 'Romería' (4), de Carla Simón; 'Amarga Navidad' (3), de Pedro Almodóvar, 'Los domingos' (2), de Alauda Ruiz de Azúa; y 'Sirat' (2), de Oliver Laxe, entre las producciones españolas reconocidas por la publicación estadounidense.

Los Premios Rolling Stone del Cine en Español se celebrarán los días 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México y reconocerán hasta diez categorías vinculadas al cine y las series en español, entre ellas Película del año, Actuación del año, Dirección del año, Talento revelación, Serie del año, documental, banda sonora y canción original.

'La bola negra' suma seis candidaturas, entre ellas las de Película del año, Dirección del año para Javier Calvo y Javier Ambrossi, Actuación del año para Penélope Cruz, Talento revelación para Guitarricadelafuente, Banda sonora del año para Raül Refree y Mejor canción original por 'La nieve', de Guitarricadelafuente y Raül Refree.

'Romería', de Carla Simón, acumula cuatro nominaciones, entre ellas Película del año y Dirección del año, además de las candidaturas de Llúcia Garcia y Mitch Robles a Talento revelación. También cuatro nominaciones reúne 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes, mientras que 'Moscas', de Fernando Eimbcke, opta a otros cuatro galardones.

Por su parte, 'Los domingos' cuenta con dos nominaciones, para Alauda Ruiz de Azúa en las categorías de Película del año y Dirección del año. 'Sirat', de Oliver Laxe, aparece nominada a Película del año y Banda sonora del año, firmada por Kangding Ray. 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, suma tres candidaturas, entre ellas Película del año, Actuación del año para Penélope Cruz y Mejor canción original por 'Las simples cosas', interpretada por Amaia.

Entre las interpretaciones españolas también figura Javier Bardem, nominado a Actuación del año por 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, mientras que Guitarricadelafuente opta además al premio de Talento revelación por 'La bola negra'.

La presencia española se completa en las categorías musicales y documentales con 'Hasta que me quede sin voz', sobre Leiva, nominada a Película documental del año y Mejor canción original, así como 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta, que opta a Película documental del año y cuya canción homónima compiten Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz.

Los Premios Rolling Stone del Cine en Español nacen con el objetivo de reconocer la producción audiovisual en lengua española a ambos lados del Atlántico, extendiendo sus categorías tanto al cine como a las series y dando un espacio específico a la música vinculada a estas producciones.