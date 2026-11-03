'La bola negra' supera a 'Spider-man' y se convierte en la más vista del año en España con 5,5 millones de espectadores

Archivo - Los Javis dan el salto a los Oscar con 'La bola negra', elegida para representar a España - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se ha convertido en la película más vista del año en España con 5,5 millones de entradas vendidas, lo que la sitúa por encima de las cifras de espectadores de 'Spider-Man', según datos de la distribuidora Elástica y la empresa de medición Rentrak.

A nivel económico, la película española suma 37 millones de euros por los 38,4 millones de 'La Odisea' y los 39,2 millones de 'Spider-Man', según ha publicado en X el analista Pau Brunet.

Además, 'La bola negra' ya es el tercer mayor éxito de la historia del cine español, tras superar a 'Ocho apellidos catalanes' en recaudación. Por delante de ella se sitúan 'Ocho apellidos vascos' (56 millones) y 'Lo imposible' (42 millones).

El filme, según Elastica, ha logrado este hito en un tiempo récord de tan solo seis semanas en cartelera, en las que se ha mantenido ocupando el número uno de la taquilla nacional y permaneciendo en 552 cines de todo el territorio español.

Otro de los hitos conseguidos por la película española es ser la segunda cinta de habla no inglesa de Netflix con mejor arranque en cines de Estados Unidos. Según datos de Netflix del pasado mes de octubre, 'La bola negra' ha recaudado 277.500 dólares tras proyectarse en tan solo cuatro salas de Estados Unidos, ubicadas en Nueva York y Los Ángeles. Esto supone una media de 69.375 dólares por sala, el segundo promedio más alto de la historia para una película de habla no inglesa, tan solo por detrás de 'Parásitos'.

Aclamada en festivales de todo el mundo, 'La bola negra' sigue cosechando éxitos en su trayectoria internacional y suma una nueva distinción con su nominación a Mejor Película Internacional Independiente en los British Independent Film Awards (BIFA).

Tras alzarse con el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, la película ha conseguido el Premio del Público en los festivales internacionales de Toronto (TIFF), San Sebastián, BFI London Film Festival y Busan International Film Festival, además del galardón a la Mejor Película Internacional en el Sydney Film Festival.

La cinta española representará a España en la carrera a los Óscar en la 99 edición de los Premios de Hollywood.