'Campeones' tendrá tercera parte de la saga, dirigida por Víctor García León

Archivo - El director de la película, Víctor García León

MADRID, 15 Dic.

El director Víctor García León será el nuevo director de la tercera película de la saga 'Campeones', tomando así el relevo de Javier Fosse, encargado de la dirección de las dos entregas anteriores, 'Campeones' (2018) y 'Campeonex' (2023).

"Víctor trae consigo talento, humor y una sensibilidad especial que enriquecen enormemente el proyecto y aportan una visión nueva y diferente del concepto 'Campeones', manteniendo los valores y la esencia de las películas anteriores. Este relevo es una apuesta por el buen hacer y por poner la creatividad en el centro de todo. ¡Comienza una etapa apasionante!", ha asegurado Fosse en un comunicado en el que también ha informado de que seguirá "muy vinculado al proyecto garantizando que el ADN y el espíritu de la franquicia se mantengan intactos".

La película tendrá el equipo de producción "que ha llevado al éxito a las entregas anteriores", como se expresa en el escrito. Así, contará Películas Pendelton, con Luis Manso y Fesser como productores y Morena Films, con Álvaro Longoria y Pilar Benito al frente de la producción.

También se mantendrá parte del elenco de las películas anteriores, "los queridos campeones", aunque desde la productora aseguran que estarán acompañados por "importantes novedades".

"La cinta promete mantener la mezcla de ternura, humor y sinceridad habitual, abordando el mundo de las diferentes capacidades intelectuales sin prejuicios y con la naturalidad que ha enamorado al público", han asegurado en el comunicado.

La primera cinta de 'Campeones' recaudó casi 20 millones de euros y reunió a casi 3,3 millones de espectadores en las salas, recibiendo además el premio Goya a mejor película, según los datos ofrecidos por la productora. Su sucesora, 'Campeonex' (2023), fue la película española más taquillera de su año, con una recaudación por encima de los 12 millones de euros y rozando los 2 millones de espectadores.