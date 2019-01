Carmen Maura estrena 'Gente que viene y bah': "Me siento mucho más valorada de lo normal"

Publicado 15/01/2019 16:36:57 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz Carmen Maura ha confesado sentirse "mucho más valorada de lo normal" en la industria cinematográfica como ha recordado a Europa Press con motivo de la presentación de su última película, 'Gente que viene y bah', que se estrena este viernes.

"Me considero muy por encima de mis expectativas porque cuando empecé no pensé nunca que iba a ser actriz de cine y me siento mucho más valorada de lo normal. Lo veo un poco desde fuera, no me identifico con esa Carmen Maura", asegura.

Maura participa junto a Clara Lago, Alexandra Jiménez, Álex García o Carlos Cuevas, entre otros, en la comedia 'Gente que viene y bah', el primer largometraje de Patricia Font que llega a los cines el próximo 18 de enero y que está basado en la novela de la escritora Laura Norton que lleva el mismo nombre.

Con cerca de 50 años de trayectoria como actriz, Maura considera que en España "hay más papeles de mujeres que en otras cinematografías". "Aquí hemos tenido papeles desde hace bastante tiempo muy buenos de mujeres", considera.

Por su parte, Lago cree que a pesar del "auge" del movimiento feminista "queda mucho recorrido". "Me parece que es cuestión de un cambio de mentalidad, empezando por la educación que al final es la base de todo. Esta no es una película para mujeres porque esté protagonizada por mujeres y dirigida por una mujer. Cuando empecemos a dejar de categorizar por género, ahí empezará a haber igualdad real", indica.

LA COMEDIA EN ESPAÑA

Preguntada por la situación de la comedia española Lago considera que "es un género muy castigado por los premios". "Es un género que parece un poco de segunda, más para el público. Cuando me preguntaban por 'Ocho apellidos vascos', que no había estado nominada, yo decía que no podía quejarme después de la taquilla, que ese es el mejor premio que te pueden dar, que la gente vaya al cine. Hacemos esto no para verlas entre nosotros y darnos palmaditas sino para que llegue a la gente y que lo disfruten", afirma la actriz.

Maura añade que algo que "siempre ha pasado" es que la gente considera que hacer comedia "no tiene mérito" porque "no es difícil". "Hacer comedia es complicado porque hay una cosa que es el ritmo, que es un misterio. Lo puedes coger por la gente que tienes alrededor o lo tienes de nacimiento o puedes no tenerlo nunca", considera.

Lago interpreta a Bea, una joven y talentosa arquitecta, a la que su vida da un vuelco cuando descubre que su prometido, con el que comparte trabajo, se ha liado con una famosa presentadora. Así es como pierde novio y trabajo en el mismo día. Bea no tiene más remedio que volver a su pueblo natal, donde, además de un paisaje idílico, le espera un futuro incierto y una familia como poco, peculiar.

"La peli habla respecto a cómo acercarte a los tuyos, volver a las raíces, volver al origen y a reír y a quitar problemas y a relativizar y hacer piña, porque al final todo pasa y la mejor manera de pasar los malos momentos es cerca de los tuyos", cuenta Cuevas.

Para el actor, es la primera vez como actor de comedia. "Hay que estar muy atento a no desgastar el gag. Cuando cuentas un chiste diez veces deja de hacer gracia, pero aquí no puede dejar de tener gracia porque tienes que hacerlo igual. El desgaste que yo sufro haciendo comedia en tanto en que me dejo de creer la broma es mayor a cuando hago algo más serio", confiesa.

LOS FAVORITOS PARA LOS GOYA

La actriz Carmen Maura cree que es "una injusticia" que no esté nominada como Mejor película para los premios Goya 'Petra' o la actriz que la protagoniza, Bárbara Lennie, así como Marisa Paredes. En todo caso, de las películas nominadas su favorita es 'Todos lo saben'.

Por otro lado, su candidata favorita a mejor actriz es Susi Sánchez. "A pesar de que Penélope está estupenda creo que se lo debería de llevar Susi Sánchez, porque a ella le vendría muy bien. Lo bueno de los premios es cuando le toca a una persona que le va a ayudar", indica.

Por su parte Carlos Cuevas apuesta por 'Carmen y Lola' ya que cree que el cine más "independiente", necesita "un empujón".