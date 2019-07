Casey Affleck protege a su hija en un mundo sin mujeres en el tráiler de 'Light of My Life'

Actualizado 25/07/2019 13:04:37 CET

Fotograma de Light of My Life, la nueva película de Cassey Affleck - BLACK BEAR PICTURES

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Light of My Life', la película que dirige, escribe y protagoniza Casey Affleck, imagina un mundo post-apocalíptico en el que no hay mujeres. Con esta cinta, Affleck vuelve a ponerse detrás de las cámaras casi diez años después del falso documental 'I'm still here' protagonizado por Joaquin Phoenix.

Affleck ambienta su nuevo proyecto en un mundo en el que no hay mujeres tras una mortal epidemia que acabó con ellas. La hija del protagonista, sin embargo, sigue con vida, y Caleb, encarnado por Affleck, hará todo lo posible por proteger a la joven, la última mujer sobre la faz de la tierra, con un intencionado aspecto de niño con el que pueda pasar desapercibida.

La película, que fue estrenada durante el Festival de Berlín, llegará a los cines el 11 de octubre. En ella, además del propio Affleck, también aparecen Elisabeth Moss, la estrella de 'El cuento de la criada', o Anna Pniowsky en el papel de la hija de Caleb.

'Light of my Life' viene rodeada de polémica dado el contenido de la cinta, un mundo sin mujeres, algo llamativo teniendo en cuenta que fue acusado en dos ocasiones por acoso sexual, que terminaron cerrándose por un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, Affleck afirmó que esta historia no surge como respuesta al movimiento #MeToo, pues la escribió anteriormente, tal y como afirmó a IndieWire.