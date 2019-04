La catedral de Notre Dame en el cine: 10 películas que atraparon su belleza y majestuosidad

Actualizado 16/04/2019 17:44:51 CET

El incendio que casi destruye completamente la catedral de Notre Dame de París ha consternado al mundo entero, que vio impotente cómo uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa y símbolo de la cultura europea, era presa de las llamas. Con la vista ya puesta en la reconstrucción de uno de los emblemas del viejo continente, Notre Dame significa mucho para el arte y la cultura. De hecho, han sido muchas las veces que el cine le ha rendido homenaje.

Porque París es una ciudad hecha para el séptimo arte y Notre Dame no iba a ser menos. Con 850 años de historia, el cine nunca ha sido ajeno a su majestuosidad y belleza. Desde aclamados directores de la Nouvelle vague hasta realizadores del Hollywood clásico, pasando por producciones más actuales, Notre Dame ha sido, es y será uno de los edificios más emblemáticos para retratar en una película. Por ello, es momento de hacer un repaso por aquellos largometrajes que guardaron un lugar especial para la icónica catedral.

1.- ESMERALDA, LA ZÍNGARA (1939)

Entre las adaptaciones más recordadas de la novela 'Nuestra Señora de París' de Victor Hugo está 'Esmeralda, la zíngara', dirigida por William Dieterle y protagonizada por Charles Laughton como Quasimodo y Maureen O'Hara como la bailarina gitana Esmeralda. Esta versión difiere bastante de la novela original, modificando al villano, siendo el antagonista principal Jehan, hermano de Claude Frollo. La catedral de Notre Dame se convierte en una de las protagonistas de esta película de pasión. La película fue candidata a dos premios Oscar.

2. UN AMERICANO EN PARÍS (1951)

Aunque el musical dirigido por Vincente Minnelli y protagonizado por Gene Kelly se rodó en un estudio de Hollywood, que creó una réplica exacta de la capital francesa, una de sus escenas recreaba Notre Dame. El momento es cuando Jerry Mulligan (Kelly) y Lise Bouvier (Leslie Caron) cantan 'Our Love Is Here to Say', compuesta por George Gershwin en la orilla del Sena, con la icónica catedral detrás. El filme logró seis premios Oscar, incluido el de mejor película.

3. AL FINAL DE LA ESCAPADA (1960)

Una de las obras cumbres de la Nouvelle vague tuvo también de escenario Notre Dame. En 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard, Patricia (Jean Seberg), la estudiante de periodismo que tiene una relación con Michel (Jean-Paul Belmondo), un exfigurante de cine, admirador de Humphrey Bogart y que acaba de cometer varios crímenes, vive en un hotel cerca de las inmediaciones de la catedral. Oso de Plata en la Berlinale.

4. CHARADA (1963)

El thriller romántico dirigido por Stanley Donen, 'Charada', logró reunir a Audrey Hepburn y Cary Grant, dejando una escena emblemática con Notre Dame de fondo. El momento un paseo por las inmediaciones de la catedral, en la que conversan y se pregunta quién ha podido asesinar al marido de ella. La película logró un BAFTA a la mejor actriz para Hepburn y la cinta fue nominada al Oscar a la mejor canción.

5. ¿ARDE PARÍS? (1966)

Esta coproducción entre Francia y Reino Unido contó con René Clement en la dirección y el guion estuvo escrito por dos grandes del cine: Francis Ford Coppola y Gore Vidal. Fue en este filme cuando pudo verse la fragilidad de la catedral de Notre Dame. Agosto de 1944, las tropas estadounidenses aliadas están a las puertas de París. Hitler (Billy Frick) ordena al general Dietrich von Choltitz (Gert Fröbe) que resistiese en la capital gala o que la destruyera, algo a lo que se negó. Entre los monumentos que aparecen en la película, está Notre Dame. Una cinta que tuvo un reparto coral con reconocidos actores del cine francés, como también estrellas de Hollywood.

6. EL JOROBADO DE NOTRE DAME (1996)

La adaptación animada que hizo Disney de la novela de Victor Hugo, acercó la catedral de Notre Dame a una nueva generación. El monumento se convierte en el testigo de las intrigas del malvado juez Claude Frollo, como del amor no correspondido de Quasimodo por la gitana Esmeralda, que en esta versión tiene un papel mucho más activo y valiente, a la altura de las heroínas Disney contemporáneas.

7. AMÉLIE (2001)

En la mítica película de Jean-Pierre Jeunet, Notre Dame es protagonista de un momento tragicómico. Cuando Amélie (Audrey Tautou) tiene seis años acompaña su madre, Amandine (Lorella Cravotta), a la catedral para poner una vela a un santo, la niña ve cómo su progenitora muere después de que una turista canadiense, al suicidarse, cayese encima de ella.

8. ANTES DEL ATARDECER (2004)

'Antes del amanecer' (1995) rindió tributo a Viena, mientras que 'Antes del atardecer' le hizo un auténtico homenaje a París. Una vez más, Notre Dame se convierte en cómplice de una escena recordada, tras reencontrarse, Jesse (Ethan Hawke) y Céline (Julie Delpy) conversan en un viaje en barco sobre el río Sena. Cuando contemplan la catedral, él le narra a ella la increíble historia de cómo un soldado alemán no pudo hacer estallar Notre Dame durante la Segunda Guerra Mundial debido a su increíble belleza.

9. MEDIANOCHE EN PARÍS (2011)

En su homenaje a la capital francesa, Woody Allen deja una escena para honrar a Notre Dame. El guionista en crisis Gil Pender (Owen Wilson) le pide a su guía turística (Carla Bruni) que le traduzca un pasaje del diario de Adriana (Marion Cotillard), amante del pintor español Pablo Picasso (Marcial Di Fonzo Bo) en la cinta. Una escena en la que la icónica catedral fue una confidente más.

10. COLD WAR (2018)

'Cold War' es uno de los títulos más recientes que tiene a Notre Dame como escenario. La catedral se convierte en testigo del apasionado reencuentro entre Zula (Joanna Kulig) y Wiktor (Tomasz Kot) en París. En un viaje en barco sobre el Sena, los dos amantes se abrazan, observando en silencio la ciudad. Una escena delicada, de mirada y sonidos, con el monumento mirando cómplice el amor de los protagonistas de la obra maestra de Pawel Pawlikowski.