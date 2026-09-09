El Cervantes presenta un estudio que alerta del lenguaje "deliberadamente manipulado" como riesgo para democracia

Archivo - Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes presentará este jueves un estudio que alerta de que el uso "deliberadamente manipulado" del lenguaje supone un riesgo para el debate democrático y analizará términos como 'invasión' o 'genocidio', dentro de las jornadas 'La palabra precisa', que se celebrarán durante dos días con expertos en tecnología, pensamiento, periodismo, filología y neurociencia.

El informe, titulado 'La terminología y su uso en el entorno social y digital', desglosa 27 términos de los ámbitos de la medicina, la geopolítica, la tecnología y el derecho laboral y concluye que el lenguaje "deliberadamente manipulado, y no el mal uso involuntario, es el principal riesgo para el debate democrático".

El análisis ha rastreado más de 30 millones de menciones entre mayo de 2025 y abril de 2026 y pone como ejemplo el empleo sistemático del término 'invasión' por parte de políticos de extrema derecha para referirse a la llegada de inmigrantes.

La presentación del estudio tendrá lugar este jueves 10 de septiembre a las 18.30 horas y correrá a cargo del director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández, y la investigadora del CSIC Elea Giménez Toledo.

El acto se enmarca en las jornadas 'La palabra precisa', que el Instituto Cervantes inaugurará este miércoles 9 de septiembre con el objetivo de analizar el uso del lenguaje mediático y su papel en la sociedad y los entornos digitales.

Las jornadas comenzarán a las 19.00 horas con el coloquio 'La batalla por el significado', en el que participarán la exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial Carme Artigas y el periodista Iñaki Gabilondo, en un acto moderado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Asimismo, el programa incluirá la conversación 'La palabra y su tiempo', con el filósofo David Vico y la filóloga Beatriz Rodríguez, y el encuentro 'El poder de las palabras', con el neurocientífico Mariano Sigman y la directora de Cultura, Bibliotecas y Cultura Digital del Cervantes, Raquel Caleya.