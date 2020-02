Chris Sanders dirige 'La llamada de lo salvaje': "Ver trabajar a Harrison Ford es fascinante"

Publicado 20/02/2020 16:30:29 CET

LOS ANGELES, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Después de trabajar en animación con Disney y DreamWorks en títulos tan exitosos como 'Los Croods' o 'Cómo entrenar a tu dragón', Chris Sanders se lanza a dirigir acción real en 'La llamada de los salvaje' ('The Call of the Wild'), que adapta a la gran pantalla la mítica novela de Jack London.

Protagonizada por Harrison Ford en el papel de John Thornton y su perro Buck (recreado con tecnología digital), la acción nos traslada a las tierras del Yukón canadiense y Alaska durante la fiebre del oro de finales del siglo XIX para vivir una aventura inolvidable.

Ya no se hacen películas así, este tipo de aventuras...

Es cierto, y por eso quisimos rodarla. Me recuerda a esas películas de aventuras con las que me crié.

¿Te gustan los perros?

¡Desde luego! De hecho, Buck, el perro principal de la película, se parece al mío, hasta el punto de que lo escaneamos para copiarlo.

Hablando de la tecnología que habéis empleado para dar vida a los perros en la gran pantalla mediante el uso de efectos digitales, la verdad es que se parecen tanto a los reales que parece casi imposible distinguirlos.

Bueno, ese era el objetivo. Y lo primero que los expertos de la compañía que llevó a cabo los efectos digitales nos dijeron es que encontráramos perros reales para después hacer la réplica digital. Así que tenemos siete perros que tiran del trineo, y todos ellos tienen su versión real. Curiosamente, el que más problemas nos dio fue precisamente Buck, el principal, y eso es porque Jack London lo describió en su novela como una mezcla de dos razas distintas. Y como no es fácil de encontrar, lo intentamos crear partiendo de cero; pero no estaba quedando bien. Fue entonces cuando adopté mi perro, que curiosamente combinaba las dos razas de las que hablaba London, y solucionamos así el problema. Mi mujer lo encontró en Kansas y lo trajo en coche hasta California, donde rodábamos la película, y todo el mundo se enamoró de él.

Y a su lado tienes ni más ni menos que a un actor del calibre de Harrison Ford. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia de trabajar con él?

Que resultó muy fácil. Harrison fue muy colaborativo en todo momento, y eso que no fue sencillo para él actuar junto a un perro que no estaba ahí realmente a su lado. Pero se lanzó a la aventura y el resultado está en pantalla. Y para mí fue fascinante verlo trabajar así también, ya que puso tanto de su parte tanto en la interpretación como en la creación del personaje.

¿Cómo crees que te ha ayudado venir del mundo de la animación para acometer un proyecto así?

Mucho, porque 'La llamada de la salvaje' tiene un componente importante de animación. Así que una vez que rodamos lo que necesitamos con acción real, nos metimos después en un proceso de efectos mucho más tedioso al que yo estaba más acostumbrado, por lo que estaba confiado en poder rematar bien la película.