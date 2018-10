Christopher Nolan: "No seré el director de Bond 25"

Actualizado 20/02/2018 18:40:39 CET

MADRID, 20 Feb. (EDIZIONES) -

La próxima película de James Bond será en la que Daniel Craig interprete al agente 007 por última vez. Pero la cinta número 25 de la franquicia aún continúa en busca de director y, aunque Christopher Nolan ha sido uno de los nombres que más han sonado para capitanear el proyecto, el director de El Caballero Oscuro ya ha aclarado, definitivamente, que no será él quien dirija la película.

En declaraciones al programa de radio Desert Island Discs, el nominado al Oscar por Dunkerque, ha desmentido los constantes rumores que durante meses apuntaban a él como director de la 25ª entrega de Bond. "No seré el director, no categóricamente", aseguraba el director británico.

"Creo que cada vez que contratan a un nuevo director, se rumorea que lo estoy haciendo yo", insistía Nolan en la entrevista en la que también expresó su amor por el personaje de James Bond y por todo el trabajo que están realizando los productores de la película:

"Me encantaría hacer una película de Bond algún día, y creo que Barbara Broccoli y Michael G. Wilson han hecho un trabajo enorme, al igual que Sam Mendesen en sus últimos trabajos. Así que, ellos no me necesitan particularmente a mí. Pero siempre me han inspirado estas películas y me encantaría hacer una algún día".

Nolan no cierra la puerta a James Bond en un futuro, pero lo que ya es seguro es que no será él quien dirija la próxima entrega de la franquicia más longeva de la historia, y que aún no tiene título oficial.

La 25ª entrega tiene previsto su estreno en 2019 y, después, la saga continuará sin Daniel Craig con el papel principal.