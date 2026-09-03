CIMA abre la convocatoria de su programa de mentorización para 18 mujeres profesionales del audiovisual

La convocatoria estará abierta del 3 de septiembre hasta el 18 de septiembre de 2026 a las 14:00 horas y podrán participar mujeres mayores de edad, de cualquier nacionalidad, residentes en España. - CIMA

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) abre este jueves la convocatoria de la sexta edición de CIMA Mentoring 1to1, su programa de mentorización dirigido a mujeres profesionales emergentes del sector audiovisual, que seleccionará a 18 participantes para recibir durante nueve meses el acompañamiento individual de profesionales de reconocida trayectoria.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre de 2026 a las 14.00 horas y está dirigida a mujeres mayores de edad, de cualquier nacionalidad y residentes en España, que sean socias de CIMA o hayan solicitado su alta antes de que finalice el plazo de inscripción.

El programa, financiado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y Netflix, se desarrollará entre noviembre de 2026 y julio de 2027 bajo la premisa 'mujeres que mentorizan a mujeres', con el objetivo de proporcionar referentes femeninos y acompañamiento profesional, especialmente en aquellas categorías del sector audiovisual que continúan estando mayoritariamente ocupadas por hombres.

CIMA Mentoring 1to1 centra la mentorización en las carreras profesionales de las participantes y no en el desarrollo de proyectos concretos. A través de reuniones periódicas, cada mentora y mentorizada podrán abordar los retos relacionados con el ejercicio de la profesión, mientras que el programa incorporará también jornadas de trabajo compartido y formaciones impartidas por las propias mentoras.

La sexta edición contempla diez especialidades técnico-artísticas y creativas: composición musical, dirección de arte, dirección de fotografía, dirección de animación, documental y ficción, guion de animación y ficción, interpretación, montaje, postproducción, producción y sonido directo.

Para poder optar a una de las plazas, las aspirantes deberán acreditar experiencia profesional en la especialidad elegida en, al menos, un largometraje, dos capítulos de una serie o dos cortometrajes que hayan sido estrenados o cuenten con fecha oficial de estreno. El programa incluye tres encuentros presenciales destinados a favorecer la creación de una red intergeneracional de mujeres cineastas y profesionales del audiovisual.

En sus anteriores ediciones, CIMA Mentoring 1to1 ha contado entre sus mentoras con profesionales como Isabel Coixet, Nahikari Ipiña, Marta Nieto, Celia Rico, María Zamora, Estibaliz Urresola, Zeltia Montes, Ana Pfaff, Daniela Cajías, Gris Jordana o Yasmina Praderas, entre otras.