El cine negro toma FlixOlé en noviembre con el estreno de grandes clásicos españoles e internacionales - FLIXOLÉ

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

FlixOlé se une al fenómeno 'Noirvember' con dos colecciones dedicadas al cine negro. La primera de ellas, que se estrenará este viernes 13 de noviembre, incorporará al catálogo de la plataforma cuatro grandes clásicos internacionales del género firmados por cineastas legendarios como Otto Preminger o Anthony Mann. La segunda, que llegará la semana siguiente, cuenta con el estreno del filme 'Labios rojos' del no menos legendario Jesús Franco.

Así, los abonados a FlixOlé podrán disfrutar de cuatro nuevos títlos internacionales: 'Cara de ángel' (Otto Preminger, 1952), 'Testigo accidental' (Richard Fleischer, 1952), 'La casa en la sombra' (Nicholas Ray, 1951) y 'Dos en la oscuridad' (Anthony Mann, 1945). Y desde el 20 de noviembre, también estarán disponibles en el servicio de streaming dos joyas del cine negro español: 'Labios rojos' (Jesús Franco, 1960) y 'Culpable para un delito' (José María Duce, 1966).

Estos seis estrenos se suman a otros títulos de referencia de cine negro ya presentes en la plataforma, como 'Retorno al pasado' (Jacques Tourneur, 1947), 'El extraño' (Orson Welles, 1946), 'La mujer infiel' (Claude Chabrol, 1969), 'Sospecha' (Alfred Hitchcock, 1941), 'El expreso de Andalucía' (Francisco Rovira Beleta, 1956), 'A hierro muere' (Manuel Mur Oti, 1962) o 'Un vaso de whisky' (Julio Coll, 1958).

'NOIRVEMBER' CON CUATRO ESTRENOS INTERNACIONALES

Dirigida por Otto Preminger y protagonizada por Robert Mitchum y Jean Simmons, 'Cara de ángel' sigue los pasos de a un conductor de ambulancia (Mitchum) que debe asistir a una mujer adinerada que, al parecer, ha tratado de suicidarse en su mansión. Sin embargo, un halo de misterio parece rodear a la pareja de ésta y, sobre todo, a su hijastra (Simmons), una joven tan magnética como inestable.

En 'La casa en la sombra', filme dirigido por Nicholas Ray, Robert Ryan da vida a Jim Wilson, un policía que actúa con brutalidad contra los sospechosos condicionado por su soledad y desencanto. Tras varias reprimendas de sus superiores el agente enviado, a modo de castigo, a un pequeño pueblo para resolver el asesinato de una niña. Allí su personalidad cambiará tras conocer a Mary (Ida Lupino), una mujer ciega que guarda relación con el caso.

Dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Charles McGraw y Marie Windsor, 'Testigo accidental' narra la historia de un agente de policía que tiene que llevar con vida desde Chicago a Los Ángeles a la mujer de un gángster que va a testificar como testigo protegido. El viaje en tren estará lleno de amenazas, tripulantes curiosos y una mujer que llama la atención del policía.

Por último, 'Dos en la oscuridad', thiller que dirigió Anthony Mann y que protagonizaron Ann Rutherford y Tom Conway, sigue el viaje de una taxista que recoge a un desconocido que sufre amnesia. Para ayudarlo, trata de reconstruir con él su pasado, y se da cuenta de que podría estar involucrado en un crimen.

'NOVIEMBRE NEGRO' CON DOBLE ESTRENO

La segunda colección de FlixOlé, titulada 'Noviembre negro', está dedicada a los títulos del género más destacados de España durante los años 50 y 60. A los más de veinte títulos con los que ya contaba la plataforma se añaden dos destacados estrenos.

El primero es 'Labios rojos', una de las primeras obras del cineasta de culto Jesús Franco. El filme está protagonizado por Isana Medel y Ana Castor en el papel de dos investigadoras aficionadas que resuelven crímenes para el comisario de la ciudad.

FlixOlé también incorpora 'Culpable para un delito', protagonizada por Hans Meyer, Yelena Samarina y Perla Cristal. Es la única película dirigida por José Antonio Duce, más conocido por su faceta como fotógrafo. Ambientada en el lado más sórdido del mundo del boxeo, el filme sigue los pasos de Martín, un púgil que ya pasó sus mejores días. Tras reunirse con un viejo amigo, ve cómo lo apuñalan en medio de una marabunta y todos le señalan a él como culpable.