Colin Trevorrow quiere a Laura Dern y Sam Neil en Jurassic World 3

Actualizado 01/07/2018 13:02:27 CET

MADRID, 1 Jul. (EDIZIONES) -

Si algo quedó en la retina de los fans de la franquicia jurásica con El reino caído, aparte del aterrador Indo Raptor, fue el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de toda la saga, Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum. Pues bien, parece que para la tercera parte de Jurassic World volverán Ellie (Laura Dern) y Alan Grant (Sam Neil) a petición expresa de Colin Trevorrow, director y guionista de Jurassic World 3.

Durante una entrevista en MTV a J.A. Bayona y Colin Trevorrow, este último fue bastante claro con las peticiones de aquellos fans que se sienten algo decepcionados con la ausencia de Ellie y Grant. "Quizás esto signifique que Ellie y Grant puedan reavivar la llama en Jurassic World 3",dijo. No es de extrañar que vuelvan a reaparecer, más teniendo en cuenta el final de la película realizada por el director español.

Además, el cineasta estadounidense que fue coguionista de El reino caído, defendió la aparición del Malcolm asegurando que "era su momento". Así mismo, Trevorrow explicó que dicha aparición se debe a que es un personaje con "un conjunto de cuestiones éticas muy claras", por lo que quisieron poner "el foco sobre él.

