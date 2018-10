La compositora georgiana Ana Kasrashvili gana el II Premio Internacional de Composición de Bandas Sonoras Juan Gil

Publicado 16/10/2018 15:35:00 CET

La compositora georgiana de 32 años Ana Kasrashvili ha sido la ganadora del 'II Premio Internacional de Bandas Sonoras Juan Gil Bodegas Familiares' dotado con 50.000 euros, por la obra 'The True Treasure', que se estrenará el 15 de noviembre de 2018 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

Se trata del premio más importante de su categoría y de mayor dotación del mundo, 50.000 euros a un único ganador. De carácter bienal, el certamen tiene el objetivo de apoyar a los jóvenes compositores que emprenden su carrera enfocándola a la música de cine.

El certamen está abierto a músicos de cualquier nacionalidad de entre 18 y 35 años, que debían poner banda sonora a un corto, rodado especialmente para el premio, titulado 'Esencia', que fue realizado por José Mellado con guión de Tessy Díez y protagonizado por Jon Arias, con la intervención de Rafael Sandoval y Mariela Garriga y la colaboración de Armando del Río e Imanol Arias.

La obra ganadora, 'The True Treasure', se estrenará interpretada simultáneamente a la proyección del cortometraje 'Esencia' en el concierto que ofrecerá la Film Symphony Orchestra y durante el transcurso del cual se hará la entrega del premio a Ana Kasrashvili, en presencia del jurado al completo, integrado por el presidente, Patrick Doyle junto a Roque Baños, Lucio Godoy, Constantino Martínez-Orts y Juan Gil Vera.

LOS FINALISTAS

A la final de esta segunda edición, que ha contado con casi un centenar de obras, pasaron doce bandas sonoras de nueve compositores y tres compositoras como Francisco Javier Artés con 'La Búsqueda' (España); Francesco Berta con 'Seeds of Change' (Italia); David Forner con 'Lloro' (España); Fernando Furones con 'Tierra, Corazón, Alma' (España); Alicia Fernández Morote con 'Oro Granate, Oro Blanco' (España); Javier Alonso con '1916' (España), Vanessa Garde con 'Blanco Granate' (España); Julien Bellanger con 'Essor' (Francia); Hadrien Bonardo con 'Jewels of The Earth' (Francia); Lawrence Whitehead con 'A Noble Heart' (Reino Unido); y Joaquim Badia con 'Alma Jumilla' (España).

Ana Kasrashvili, compositora, orquestadora y pianista de Georgia, comenzó a estudiar música a los seis años, edad a la que escribió su primera composición. Cursó piano en la Central Music School de Batumi y se graduó en Piano y Acompañamiento en el Revaz Laghidze College of Music en Georgia.

En 2014, recibió la beca Howard Shore para estudiar en el campus de Valencia del Berklee College of Music, donde realizó su máster en Música para Cine, Televisión y Videojuegos. Su trabajo final de máster fue su composición 'Lamento', que describe la muerte de Anna Karenina, grabada con una orquesta de 51 músicos y que le hizo merecedora del Premio a la Excelencia Académica del Berklee College of Music en Valencia.

El presidente del jurado, Patrick Doyle, es un compositor escocés de música de cine reconocido mundialmente por bandas sonoras como 'Enrique V', 'Indochina', 'Carlito's Way', 'Sentido y sensibilidad', 'Hamlet', 'El diario de Bridget Jones', 'Gosford Park', 'Harry Potter y el cáliz de fuego', 'Eragon', 'Thor', 'El origen del planeta de los simios', 'Brave' (Indomable), 'Cenicienta' o 'Asesinato en el Orient Express', Cuenta con dos nominaciones al Óscar de la Academia, dos al Premio César y dos a los Globos de Oro. Además, ha recibido el Premio Henry Mancini de ASCAP en 2013 y el Lifetime Achievement Award de la World Soundtrack Academy en 2015.

Asimismo, el jurado estaba compuesto por el español Roque Baños, que ha compuesto la música de unas 80 bandas sonoras y trabajado con directores como Ron Howard, Spike Lee, Jonathan Glazer, Brad Anderson, Kevin Reynolds, Fede Álvarez, Gerard Junot, Marcelo Piñeyro, Carlos Saura, Daniel Monzón, Martínez Lázaro o Alex de la Iglesia.