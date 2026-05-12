El corto español 'Under the lake', de Juan Carlos Mostaza, se estrenará en el Festival Tribeca de Nueva York

El cortometraje español dirigido por Juan Carlos Mostaza competirá en la sección oficial del prestigioso festival neoyorquino. - VIVA FILMS MEDIA

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje de animación 'Under the Lake', dirigido por el cineasta español Juan Carlos Mostaza, celebrará su estreno mundial en el Tribeca Festival 2026 de Nueva York, uno de los certámenes cinematográficos más influyentes del panorama internacional, en el que competirá en la Sección Oficial.

Con una duración de 14 minutos, sin diálogos y producido por The Cathedral Media Productions, 'Under the Lake' se presenta como un thriller de animación que desafía los límites técnicos y narrativos del cine independiente contemporáneo.

Según informa en una nota de prensa la productora Viva Films Media, el cineasta admite que estar seleccionado en este festival es un hito tanto profesional como personal. "Estar en Tribeca es mucho más que un hito profesional; es, en cierto modo, conectar con el origen de mi pasión por el cine, profundamente marcada por el cine estadounidense", ha señalado.

Mostaza ha construido en 'Under the lake' un universo híbrido que dialoga con el western clásico, con ecos de John Ford, y el cine de los hermanos Coen, incorporando también influencias del terror americano.

La sinopsis revela que la trama se sitúa en un mundo poblado por personajes de alambre, sin rostro ni expresiones, donde un hombre vive con su hijo cerca de un bello lago. Un día, el niño rescata a un hombre que llega a la orilla malherido. La parte visual de la obra ha sido realizada íntegramente en un único ordenador portátil y sin el uso de inteligencia artificial generativa, apostando por un proceso artesanal.