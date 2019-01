Creed II', el "eco de 'Rocky IV', recrea "la magia del enfrentamiento" entre América y Rusia

Publicado 17/01/2019 21:39:55 CET

"Creed 2', la segunda película de la segunda parte de la saga de Rocky, llega a la gran pantalla este 25 de enero, como "eco de los elementos políticos" que contenía Rocky IV, estrenada en 1985, al tratar de traer "la magia del enfrentamiento entre América y Rusia" pero con un lado "más humano" y enfocado en "las relaciones de padres e hijos", según ha explicado en una entrevista a Europa Press su director Steven Caple Jr.

Así, ha detallado que el filme " trata de traer esa magia del enfrentamiento entre América y Rusia" presente en la cuarta entrega, calificada en su momento por la crítica como "la más propagandística sobre la Guerra Fría", como detalla. Sin embargo, Caple Jr --quien pasa a dirigir la saga tras el paso de Ryan Coogler en Creed I-- ha puntualizado que la película "gira en torno a la relación de los padres con los hijos".

En el filme, el pupilo del legendario Rocky Balboa, el joven Adonis Johnson, interpretado por Michael B Jordan, se prepara para un combate contra el hijo de Iván Drago, el boxeador soviético que mató a su padre Apollo Creed en el ring.

"Queríamos asegurarnos que los dos Drago tenían un propósito en escena, por lo que no pierde lo que tenía Rocky IV, pero lo nuevo es el miedo a perder al hijo, que se repite en todos los personajes", ha indicado Caple Jr.

Así, Dolph Lundgren reinterpreta a un mayor Iván Drago, uno de los pocos personajes que se repiten en la saga, junto con Sylvester Stallone, quienes se han convertido en dos exestrellas del boxeo y regresan con un mensaje sobre la paternidad.

Por su parte, Lundgren ha destacado que "ahora el mito es más fuerte". "Es un eco de Ricky IV pero ahora nos damos cuenta de que las cosas no son tan sencillas. En el filme de los ochenta todo en América era genial y todo en Rusia era malo, no había grises, pero ahora vemos el dolor de los personajes y sus miedos", ha apostillado.

"LA SOCIEDAD CLAMA MÁS CINE AFROAMERICANO"

Al igual que su predecesora 'Creed I', Stallone ha liderado el guión y la producción, pero "esto no ha sido una presión" para su protagonista Michael B Jordan, que en 2015 obtuvo numerosos premios de la crítica por su papel de Adonis."Sylvester me dijo que no tenía que tener en cuenta a Rocky, y dijo: esta película es tuya. Ha confiado en mí y lo que único que hago es lo que sé hacer, actuar".

Así, el actor ha expresado que esta saga "es muy importante" para su carrera. "Siento que estoy haciendo algo por lo que he luchado toda mi vida, y sé que no se trata solo una película de boxeo sino que es algo más elevado. Solo tengo 31 años y aunque no sé que se siente cuando un hombre se convierte en padre, porque yo nunca lo he experimentado, quiero seguir creciendo en las películas que hago".

Michael B Jordan también ha resaltado que "hay una sed de cine afroamericano" y 'Creed II' "es parte importante de este cambio dentro de la industria". "Pienso que se trata del momento adecuado y de que esto es lo que clama la sociedad, es un tema muy candente y por esto es muy importante que tengamos un cast negro", ha señalado el protagonista, que también ha aparecido recientemente en 'Black Panther'.

En este sentido ha indicado que cada vez más películas que siguen esta línea son "éxitos de taquilla y no solo eso, sino que se está gestando un cambio detrás de las cámaras también". "En la meca del capitalismo, que es Holliwood, están trabajando en apoyar el cambio de forma correcta, y tanto a negros como a latinos nos están dando más oportunidades", agrega Caple.