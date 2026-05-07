'Cría Cuervos' de Carlos Saura vuelve a Cannes con una versión restaurada en 4K - FLIXOLÉ

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Medio siglo después de su estreno en Cannes, 'Cría Cuervos' de Carlos Saura volverá al festival de cine francés, con una versión remasterizada en 4K. Esta proyección coincide precisamente con el 50.º aniversario de su paso por La Croisette , donde fue galardonada con el Premio Especial del Jurado.

'Cría Cuervos' formará parte de la sección Cinéma de la Plage, dentro de Cannes Classics, dedicada a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cinematográfico. Este año, el festival tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo.

Impulsada por Video Mercury Films en colaboración con FlixOlé, la proyección contará con una versión restaurada a partir del negativo original de 35 mm. En la premier estará presente Jeanette, intérprete de la icónica canción 'Porque te vas', que forma parte de la banda sonora de la película. También acudirán Anna y Antonio Saura, los hijos del director, fallecido en 2023.

En su paso por Cannes, 'Cría Cuervos' obtuvo el Premio Especial del Jurado en 1976, ex aequo con 'La marquesa de O' de Éric Rohmer. Además, la cinta fue nominada a mejor película extranjera en los Globos de Oro y los Premios César.

EL LEGADO DE 'CRÍA CUERVOS', OBRA CLAVE DEL CINE ESPAÑOL

Rodada en el verano de 1975, 'Cría cuervos' capta el clima de descomposición de los últimos meses del franquismo con una historia que funciona como metáfora de un país en crisis. Producida por Elías Querejeta, con fotografía de Teo Escamilla y montaje de Pablo G. Amo, la cinta cierra la etapa en la que Saura explora la memoria silenciada y las secuelas de la Guerra Civil en sus largometrajes.

El filme narra la historia de Ana (Ana Torrent), una niña marcada por la muerte de su padre (Héctor Alterio), y por el recuerdo de su madre fallecida (Geraldine Chaplin). En ese entorno dominado por el silencio, la ausencia y la contención emocional, la protagonista construye su propio mundo adulto, desdibujando los límites entre realidad e imaginación. Tanto es así que la pequeña cree tener el poder para decidir sobre la vida y la muerte.

'Cría cuervos' articula una crítica a los estamentos represivos del franquismo. La figura paterna, militar autoritario, encarna el inmovilismo del régimen, mientras que su velatorio evoca el funeral de Estado que meses después marcaría el final de una era. A ello se suma el retrato de la hipocresía en el seno matrimonial, donde las mujeres ven relegadas sus aspiraciones en favor de un modelo social asfixiante.

Mediante flashbacks y saltos temporales, la película conecta distintas etapas de la vida de la protagonista, con Geraldine Chaplin ejerciendo también de Ana en su versión adulta. La cámara recorre los espacios domésticos con sobriedad, mientras que el uso de la luz refuerza el contraste entre personajes, con tonos más oscuros asociados a la figura paterna. Todo ello se completa con la presencia del tema 'Porque te vas' en la banda sonora, convertido en un símbolo de evasión y melancolía.

La película no estuvo exenta de roces con el ala conservadora y militar del régimen. Sin embargo, los cambios políticos y sociales en un país que poco a poco se abría al aperturismo favorecieron que 'Cría Cuervos' sorteara la censura y acabara consolidándose como una de las obras más influyentes del cine español.